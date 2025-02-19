الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مطارات الدمام هدفها تحسين معايير السلامة من الحرائق. وتُعد مطارات الدمام أول جهة طيران في الشرق الأوسط تُبرم مذكرة تفاهم مع الجمعية، في خطوة تهدف إلى التعاون لتزويد المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق بأفضل برامج التعليم والتدريب والشهادات المهنية، مما يسهم في تعزيز معايير الأمان وإرساء بيئات أكثر سلامة للجميع.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال العالمية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ومنصور العتيبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة مطارات الدمام. وتركز هذه الاتفاقية على تعزيز جهود الوقاية من الحرائق ورفع الوعي بمخاطرها، وتمكين مطارات الدمام من تعزيز دورها الريادي في مجال السلامة، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين برامج التدريب والشهادات المهنية، فضلًا عن الاستفادة من خبرات الجمعية لتطوير بروتوكولات جديدة للسلامة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، أعرب منصور العتيبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة مطارات الدمام، عن سعادته بالتعاون مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق لتزويد المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق بأفضل برامج التعليم والتدريب حول المعايير والأنظمة الدولية للسلامة، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان. وأضاف: "حرصًا منا على تعزيز قطاع الطيران في المملكة، فإن الحفاظ على أعلى معايير السلامة من الحرائق يمثل أولوية قصوى لضمان سلامة موظفينا والجمهور على حد سواء."

من جانبه، أعرب مايكل برونزيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال العالمية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، عن حماسته للتعاون مع شركة مطارات الدمام ومساعدتهم في تعزيز معايير السلامة من الحرائق. واعتبر أنه مع استمرار تطور البنية التحتية في المنطقة، من الضروري أن تعمل الحكومات والمتخصصون والمؤسسات التعليمية وقادة الصناعة معًا للحفاظ على أعلى معايير السلامة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في بناء شبكة قوية تتيح للمتخصصين في مجال السلامة من الحرائق الوصول إلى أحدث الموارد، مما يمكنهم من توفير بيئات أكثر أمانًا للجميع.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة مطارات الدمام من الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريبية الخاصة بالجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، بالإضافة إلى برامج إصدار الشهادات المهنية. كما سيتم منح المتخصصين في مجال السلامة العامة في شركة مطارات الدمام عضوية الجمعية، مما يتيح لهم إمكانية المشاركة في الفعاليات ذات الصلة والقدرة على مراجعة المعايير والأنظمة عند الحاجة. وستستفيد الشركة أيضًا من التحاليل الصادرة عن منظومة الجمعية البيئية للحماية من الحرائق وسلامة الحياة، وهو إطار مصمم لتقليل المخاطر والحد من الإصابات والخسائر في الأرواح والأضرار المادية الناتجة عن الحرائق والمخاطر الكهربائية وغيرها، بالإضافة إلى تحليلات الجمعية حول البيانات العامة الخاصة بالحرائق، ودراسات التأثير الاقتصادي، والمقارنات الدولية، من أجل تعزيز بروتوكولات السلامة وتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن قطاع الطيران في المملكة.

لمحة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

تأسست الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في عام 1896، وهي منظمة عالمية غير ربحية ذاتية التمويل هدفها تقليص عدد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق ومخاطر الكهرباء. تقدم الجمعية الخبرات والمعرفة من خلال أكثر من 300 قاعدة ومعيار متفق عليه، فضلًا عن البحث والتدريب والتعليم والتوعية والدعوة، وكذلك من خلال التعاون مع الآخرين من أجل تعزيز مهمة الجمعية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nfpa.org. يمكن الاطلاع على جميع قواعد ومعايير الجمعية مجانًا عبر الإنترنت على www.nfpa.org/freeaccess

لمحة عن شركة مطارات الدمام

تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، تم تخصيص مطار الملك فهد الدولي في الدمام في يوليو 2017 وتحويله إلى شركة مطارات الدمام. ويأتي إطلاقه ضمن إطار الرؤية الطموحة لتطوير صناعة المطارات الوطنية. وبالتطلع إلى المستقبل، تسعى شركة مطارات الدمام إلى تطوير البنية التحتية، وتشغيل مرافق المطارات، وتحسينها وصيانتها، بالإضافة إلى إدارة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشغيل الشحن الجوي، وزيادة القدرة التشغيلية وكفاءة المطارات.

وتسهم هذه الجهود في مواكبة تطورات صناعة الطيران العالمية، وتوفير تجربة سفر عالمية المستوى للمسافرين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأجيال القادمة من الشباب السعودي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.daco.sa

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