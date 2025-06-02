الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة المرافق السعودية (SFMA)، وهي جمعية مهنية مختصة بتعزيز كفاءة التدريب المهني لمديري المرافق في المملكة. وتشكل هذه المذكرة، التي تم توقيعها رسميًا في الرياض، بداية تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة من الحرائق في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب هذه المذكرة، التي وقعها كل من أولغا كاليدونيا، مديرة تطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، وعائض القحطاني، رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة المرافق السعودية، سيتعاون الطرفان لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات ونتائج الأبحاث بهدف رفع الوعي حول السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في المملكة. وتتضمن الشراكة خططًا لتنظيم مؤتمرات مشتركة، وتطوير برامج اعتماد مهني، وإطلاق برامج تدريبية للارتقاء بمعايير السلامة. ومن خلال تطوير وتعزيز مهارات العاملين في إدارة المرافق وتزويدهم بأحدث الأدوات والخبرات، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز معايير السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في مختلف أرجاء المملكة.

وفي تعليقها على المذكرة، أشارت أولغا كاليدونيا، مديرة تطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق إلى أن المملكة تشهد نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات، بدءًا من الإسكان والضيافة والمدن الذكية وصولًا إلى المشاريع العملاقة، مما يجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وعلى ضوء هذا النمو المتسارع، تزداد الحاجة إلى اعتماد تدابير صارمة لضمان السلامة العامة والوقاية من الحرائق. وأضاف: "فخورون بشراكتنا مع جمعية إدارة المرافق السعودية، التي ستسمح لنا بالمساهمة في هذا الزخم الوطني من خلال تقديم خبرات الجمعية العريقة التي تعود لنحو 130 عامًا وتوفير أكثر من 300 كود ومعيار عالمي معتمد للمساعدة في الحد من الخسائر المحتملة".

من جانبه، أوضح عائض القحطاني، رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة المرافق السعودية، أن مهمة الجمعية تتمثل في الارتقاء بالقدرات المهنية لمديري المرافق في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية لإرساء مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وحيوية. وأضاف: "ستسهم هذه الشراكة مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في تعزيز جهودنا الرامية لتوفير أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح، وتطوير برامج التدريب، وتعزيز تبادل المعرفة بما يفيد المجتمع السعودي كافة".

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أعضاء جمعية إدارة المرافق السعودية من إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من موارد الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ومنظومتها الخاصة بالسلامة من الحرائق وحماية الأرواح، وهو إطار عمل يتضمن أبحاثًا وبيانات معمقة حول الحرائق وتأثيرها الاقتصادي على المجتمعات. كما سيتاح أمام أعضاء جمعية إدارة المرافق السعودية فرصة المشاركة في مؤتمرات الجمعية والمساهمة في تطوير ومراجعة الأكواد والمعايير الخاصة بالسلامة من الحرائق.

لمحة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

تأسست الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في عام 1896، وهي منظمة عالمية غير ربحية ذاتية التمويل هدفها تقليص عدد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق ومخاطر الكهرباء. تقدم الجمعية الخبرات والمعرفة من خلال أكثر من 300 قاعدة ومعيار متفق عليه، فضلًا عن البحث والتدريب والتعليم والتوعية والدعوة، وكذلك من خلال التعاون مع الآخرين من أجل تعزيز مهمة الجمعية.

لمحة عن جمعية إدارة المرافق السعودية

تأسست الجمعية السعودية لإدارة المرافق في 30 يونيو 2020 كجمعية مهنية غير هادفة للربح ومرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تهدف الجمعية إلى تعزيز وتطوير مفهوم إدارة المرافق في المملكة كركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى من خلال خطة استراتيجية متكاملة إلى تحقيق تنمية شاملة ومباشرة في المرافق وذلك من خلال بناء شراكات فعّالة ومستدامة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

تركز الجمعية على تطوير الخبرات الوطنية في جميع جوانب إدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة لدعم هذا القطاع الحيوي والنهوض به.

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