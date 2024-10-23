دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI) عن قائمة المتحدثين وبرنامجها المتكامل والغني بالفعاليات للمؤتمر السنوي السابع للاستراتيجية التجارية للشرق الأوسط المقرر انعقاده يومي 26 و27 نوفمبر 2024 في فندق كونراد دبي، ليجمع قادة وخبراء المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، بهدف تقديم رؤى متعمقة حول التوجهات المستقبلية، وتوفير فرصة متميزة للتواصل، وتوزيع الجوائز والتكريمات في هذا القطاع الحيوي.

وتم تطوير البرنامج بالتنسيق الوثيق مع المجلس الاستشاري للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مجموعات العمل والشركاء الاستراتيجيين. ويتميز البرنامج بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية تشمل جلسات عامة تناقش قضايا جوهرية في القطاع، ومركز القيادة لتعزيز القدرات الإدارية، ومنتدى تفاعلي يوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات. كما يتضمن جلسات للنقاش المعمق، وأخرى متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء، إلى جانب جلسات تحليل الاتجاهات واستشراف الرؤى المستقبلية. وتثري الفعاليات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الغداء والاستقبال تجربة المشاركين، وتتيح فرصًا لتعزيز التواصل وبناء علاقات مهنية مثمرة.

ستجمع الجلسات الصباحية المشاركين لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا والموضوعات البارزة التي تشكل محور الاهتمام في قطاع الضيافة. وسيكون من بين المتحدثين جون ساني، العالم الاستشرافي ومؤلف خمسة من الكتب الأكثر مبيعًا، والمضيف المشارك للبودكاست الحائز على جوائز عالمية. ويشارك ساني في المؤتمر للمرة الثانية، حيث سيتناول موضوع "HUMANtra 2.0: خلق القيمة في عصر الذكاء الاصطناعي"، مستعرضًا رؤى معمقة حول التفاعل بين التكنولوجيا والقيمة الإنسانية. كما سيقدم جيف ستراكان، نائب الرئيس المساعد في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رؤية تفصيلية حول "ما الذي يجعل التعاون التجاري ناجحًا حقًا؟" كما سيتمكن المشاركون في الفترة المسائية، من الاختيار من بين ثلاث مسارات متزامنة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك إدارة الإيرادات، وتعزيز ولاء الضيوف، واستراتيجيات قطاع الطعام والشراب، وتحقيق الربحية في قطاع الفنادق، إلى جانب استكشاف اتجاهات السوق المتغيرة وغيرها من المحاور الحيوية التي تسهم في تطوير القطاع.

وسيركز مؤتمر هذا العام على استقطاب المواهب والحفاظ عليها وتعزيز ولائها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنجاح قطاع الضيافة. ويشمل البرنامج مجموعة من الجلسات البارزة التي تقدم رؤى متعمقة من خبراء مرموقين، ومن أبرز هذه الجلسات:

• جلسة "استكشاف تحولات مشهد المواهب الجديدة": جلسة تسلط الضوء على تقرير حالة المواهب الصادر عن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة، يقدمها جيسون سميث، نائب رئيس الاتصالات التسويقية في الجمعية، حيث يستعرض الاتجاهات الحديثة في إدارة المواهب وتأثيرها على القطاع.

• جلسة "بين الأجيال المختلفة: من الشباب الطموح إلى ذوي الخبرات الراسخة": جلسة بقيادة أماندا إلدر، الرئيسة التجارية لفنادق كمبينسكي. وتجمع الجلسة تجمع نخبة من الخبراء، منهم البروفيسور سكوت ريتشاردسون، العميد الأكاديمي لأكاديمية أبوظبي للضيافة، وسيباستيان مارتينيز، مدير استراتيجية الإيرادات العالمية في كمبينسكي؛ وميليسا ساليبي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في كيرزنر إنترناشيونال؛ وبيل والش، المستشار الاستراتيجي والمتخصص في العلامات التجارية.

• جلسة "خارطة الطريق لتحقيق ميزة ريادة الأعمال المؤثرة": يقدم سانجيف لومبا، المفكر الرائد ومؤلف مفهوم Valuepreneurship®، رؤيته حول كيفية تحقيق تأثير فوري ومستدام من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

• جلسة بعنوان: "ما الذي يجعل التعاون التجاري ناجحًا؟": والتي تركز على دور الموارد البشرية في إنجاح الشراكات التجارية، تقدمها ماري لويز إيك، نائب الرئيس للموارد البشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون، حيث تقدم رؤى عملية حول تعزيز التعاون الفعّال بين الشركاء في القطاع.

ومن أبرز فعاليات المؤتمر السنوي السابع للاستراتيجية التجارية للشرق الأوسط جلسات "الجولات السريعة"، حيث يعرض قادة القطاع خبراتهم ورؤاهم في جلسات سريعة ومركّزة لا تتجاوز مدتها السبع دقائق. ومن بين المتحدثين هذا العام كيندا إبراهيم، المديرة العامة الإقليمية للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وجنوب آسيا لدى تيك توك؛ وبيل والش، مستشار استراتيجي ومتخصص في تطوير العلامات التجارية؛ وأشيش نارانج، زميل جمعية مديري الأعمال الفندقية (CHBA) والمدير الإقليمي لإدارة الإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق كمبينسكي؛ وسي إس راماشاندران، زميل معتمد في مجال إدارة إيرادات الفنادق (CRME) ونائب الرئيس لتعزيز إيرادات الفنادق في فنادق ومنتجعات بريفيرد.

وفي ختام فعاليات اليوم الثاني، ستُكرم جوائز "روك ستار 2024" أبرز المبدعين والرواد وأصحاب الفكر المتقدم والرؤية الطموحة الذين تجاوزوا التوقعات وأرسوا معايير جديدة للتميز. وسيقدم ثمانية من المتأهلين للنهائيات استراتيجياتهم وإنجازاتهم التي أعادت تشكيل قواعد اللعبة، وذلك من خلال عروض مباشرة وسريعة على المسرح لا تتجاوز مدتها دقيقتين ونصف، ليتمكن الحضور من التصويت المباشر وتحديد الفائزين.



كما ستتواصل فعاليات المؤتمر بتقليد سنوي مميز، حيث يلقي جيف ستراكان من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الكلمة الختامية، موجهًا الحضور نحو خطوات عملية ملموسة تعزز من جهودهم في القطاع. ويختتم المشاركون المؤتمر بأفكار قابلة للتنفيذ ومبادرات تعاونية، تساهم في تعزيز فرص النجاح المستقبلي ودعم التطور المستدام للقطاع.

وبهذه المناسبة، قالت منى فرج، المدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI) في الشرق الأوسط: "نحرص في كل عام على تطوير برنامج يقدّم لجمهورنا تجارب جديدة وقيمة. وقد قمنا في دورة هذا العام بإدراج دورات تدريبية متقدمة، ومنتدى معرفي متخصص إلى جانب التركيز على إدارة الأصول، التي تعد من القضايا المحورية في القطاع. كما سيتناول البرنامج مواضيع الاستدامة والموارد البشرية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي بمنهجية متكاملة تشمل الإلهام والنظرية والتطبيق العملي".

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