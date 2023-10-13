الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول وهواوي يشددان على أهمية الاستفادة من فرص شبكات الجيل الخامس في تطوير أعمال مختلف القطاعات والصناعات

نشر أكثر من 260 شبكة فعالة من الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم تغطي قرابة نصف سكان الأرض

50 ألف تطبيق صناعي وأكثر من 10 ملايين مشترك صناعي في العالم بتقنية الجيل الخامس

زيارة حركة المرور على الشبكة العنكبوتية بواقع ثلاثة إلى خمسة أضعاف في زمن الجيل الخامس

دبي: شهدت افتتاحية المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة 2023 الذي نظمته هواوي بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي اس ام ايه) والمنظمة العالمية لمعايير الاتصالات (جي تي آي) ومجلس سامينا للاتصالات بمشاركة مشغلو شبكات الهاتف المحمول وقادة تكنولوجيا القطاعات والصناعات المتخصصة وشركاء النظام الإيكولوجي من المنطقة ومختلف أنحاء العالم مناقشة سبل دفع عجلة تقدم أعمال الجيل الخامس وتطبيقاته التجارية والعمل على تحقيق مزيد من الاستخدامات التجارية للمرحلة التالية من تقنية الجيل الخامس ممثلة بشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو ما يعرف بالجيل الخامس والنصف (5.5G).

وكان من أبرز المشاركين في المنتدى ماتس غرانريد، المدير العام الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وكين هو، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الذي أشار في افتتاحية المنتدى إلى أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا الرقمي تفرض متطلبات جديدة في مجال شبكات الاتصالات كونها العصب المحوري المغذي لنمو وتطوير مختلف أعمال القطاعات والصناعات. كما أوضح كين بأن مسؤولية الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة من عصر الرقمنة الذكي تفرض مسؤوليات جديدة على المعنيين بقطاع الاتصالات من مشغلين ومنظمين ومسؤولين عن المعايير وموفري المعدات والحلول والمنتجات، وأن أولويات المرحلة الحالية تتمثل بزيادة العمل التعاوني والاستثمارات في تقنية الجيل الخامس والانتقال بها لمرحلتها المتقدمة من شبكات الجيل الخامس المتقدمة التي باتت معروفة بالجيل الخامس والنصف (5.5G).

من جهته، قال ماتس بأن تكنولوجيا الجيل الخامس شهدت تقدمًا مذهلًا خلال السنوات القليلة الماضية وتسارعت وتيرة تبنيها في مختلف القطاعات والصناعات على ضوء الميزات التي توفرها، ما أنتج أكثر من 260 شبكة فعالة من الجيل الخامس جرى نشرها حتى الآن في مختلف أنحاء العالم تغطي قرابة نصف سكان الأرض. كما وصلت تكنولوجيا الجيل الخامس إلى مليار مشترك بعد ثلاث سنوات فقط من انطلاقها، وهب نتائج مذهلة مقارنة بتكنولوجيا الجيل الرابع التي استغرقت ست سنوات للوصول إلى نفس العدد.

وأكد كين أن تكنولوجيا الجيل الخامس أصبحت إحدى محركات النمو الجديدة لمشغلي شبكات المحمول. وغيرت التطبيقات القائمة على الفيديو العادات الاستهلاكية بناء على زيارة حركة المرور على الشبكة بواقع ثلاثة إلى خمسة أضعاف، فضلًا عن ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مستخدم بواقع 10% إلى 25%. كما ساعدت تكنولوجيا الجيل الخامس شبكات المحمول على التوسع بخدماتها بشكل ملحوظ نحو القطاعات المتخصصة، لترفع من كفاءة أعمالها التشغيلية وجودة خدماتها. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 50 ألف تطبيق صناعي في مختلف أنحاء العالم بخلاف ما يزيد عن 10 ملايين مشترك في تكنولوجيا الجيل الخامس في بيئة صناعية. وقد تم تحديد مجالات أخرى يمكنها الاستفادة من إمكانيات الجيل الخامس مثل التعدين والموانئ والتصنيع.

من جانبه، توقع غرانريد أن تضيف تكنولوجيا الجيل الخامس تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي وستعم الفوائد على جميع القطاعات.وعلى صعيد مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس، سلط كين الضوء على مجموعة مبادرات أساسية يمكن أن تساعد مشغلي شبكات المحمول على مواصلة نجاحهم المستمر في مجال شبكات الجيل الخامس وتعميم فوائدها من خلالهم على سائر القطاعات الأخرى. وحث كين على استغلال تطبيقات الجيل الخامس التي أثبتت فعاليتها للدفع نحو تبني المزيد من القطاعات لهذه التكنولوجيا. وهكذا سيحظى مشغلو شبكات المحمول بوضعية مواتية تمكنهم من استغلال فرص جديدة في رقمنة القطاع عبر تقوية قدراتهم في مجالات السحابة وتطوير التطبيقات الصناعية وتكامل الأنظمة من طرف إلى طرف.

وفي إطار إثراء النظام البيئي لتطبيقات الجيل الخامس، طرحت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول مبادرة البوابة المفتوحة من أجل دعم الابتكار العابر للقطاعات. وتُعد هذه المبادرة إطار عمل لواجهات برمجة التطبيقات المشتركة يسمح بالوصول الشامل لقدرات مشغلي الشبكات، ما يمكّن المطورين وموفري خدمات السحابة من تحسين وإنشاء خدمات رقمية جديدة. وكشف غرانريد عن مشاركة قرابة 240 مشغل شبكة محمول في المبادرة يمثلون أكثر 62 بالمئة من عدد المشتركين في خدمات المحمول حول العالم. ووصف غرانريد المبادرة بأنها "مثيرة جدًا للحماس".

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