مذكرة تفاهم استراتيجية تعزز دور شركة الخليج للحاسبات الآلية في بناء بيئات تعليمية آمنة وجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء العالم العربي

مدينة الكويت، الكويت - أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة، بهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية ودعم التطور المستدام للتعلم الرقمي الآمن في قطاع التعليم في المنطقة.

وتعد الجامعة العربية المفتوحة، التي يقع مقرها الرئيسي في الكويت، مؤسسة غير ربحية رائدة تلتزم بتوفير فرص تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع في جميع أنحاء العالم العربي.

واستجابةً لتزايد حجم وتعقيد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الأكاديمية، تأتي هذه الاتفاقية لترسي أساساً متيناً لتعاون شامل في مجال الأمن السيبراني. وسيتم إدارة هذه المبادرة من خلال منصة "COR" المبتكرة الحيادية تكنولوجياً من شركة الخليج للحاسبات الآلية، والتي تُقدم مجموعة شاملة من خدمات الكشف والاستجابة المُدارة، والتكامل، واستشارات الأمن السيبراني.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستوفر شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت (المعروفة أيضاً باسم شركة الخرافي للحاسبات الآلية "KBM")، للجامعة العربية المفتوحة خدمات مراقبة التهديدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ورصد التهديدات، والتحليل الجنائي الرقمي، والدعم الاستشاري الاستراتيجي. ومن خلال اعتمادها على إطار عمل برنامج "GBM Shield" المستقل عن البائع ومنصة COR المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتوفر للجامعة رؤية عميقة وتحليلات تنبؤية وقدرات استجابة سريعة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز المرونة التشغيلية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الأستاذ الدكتور عمر الجراح، نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية المفتوحة: "نحن في الجامعة العربية المفتوحة، لا نعتبر الأمن السيبراني مجرد ضرورة تقنية، بل عاملاً استراتيجياً في غاية الأهمية للتقدم التعليمي. ونعمل من خلال تعاوننا مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، على الاستثمار في سلامة بنيتنا التحتية الرقمية وتكاملها، ما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب الثقة اللازمة للتدريس والتعلم والتعاون دون أي انقطاع. ويعزز هذا التعاون دورنا كمؤسسة تعليمية مستعدة للمستقبل، تلتزم بتوفير تعليم آمن وعالي الجودة في جميع أنحاء الكويت والمنطقة".

جدير بالذكر أن الجامعة العربية المفتوحة في الكويت تأسست في عام 2002 كمركز رئيسي يضم تحت مظلته أكثر من تسع دول عربية. وتقدم الجامعة مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات مثل إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة، واللغة الإنجليزية وآدابها، والتعليم، بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

وتعكس مذكرة التفاهم مع شركة الخليج للحاسبات الآلية التزام الجامعة العربية المفتوحة القوي بحماية منظومتها الرقمية، وتعزيز تجارب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال توفير وصول آمن ومستمر إلى منصات التعليم الرقمي. كما تُجسّد هذه الشراكة الريادة المتنامية لشركة الخليج للحاسبات الآلية في تأمين البيئات التعليمية، فضلاً عن أنها تُعزز مكانتها كشريك مفضل للأمن السيبراني لمؤسسات القطاع العام في الكويت والمنطقة.

من جانبه، قال وسيم سليمان، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت: "يشهد قطاع التعليم تحولاً رقمياً متسارعاً، وهذا ينطوي على مسؤولية متزايدة لحماية البيانات الأكاديمية والشخصية الحساسة. ويجب على المؤسسات الأكاديمية اتخاذ خطوات استباقية لحماية موظفيها ومنصاتها ورأس مالها الفكري. ونحن نفخر بدعم الجامعة العربية المفتوحة في بناء بيئة تعليمية رقمية آمنة وموثوقة تُتيح لطلابها وهيئتها التدريسية الابتكار والتميز الأكاديمي، وذلك بفضل خبرتنا المحلية العميقة وحلولنا الشاملة للأمن السيبراني. وتعكس شراكتنا مع الجامعة التزامنا المشترك بتأمين الأسس الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني الفعّال في صميم التعليم الحديث".

ومع تسارع أنظمة التعليم الإقليمية في تنفيذ أجنداتها الرقمية، تسلط هذه المبادرة الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لإطار عمل الأمن السيبراني الذكي ومتعدد الطبقات ليس فقط أن يحمي من التهديدات السيبرانية الحديثة، بل وأيضاً يتيح تجارب صفية رقمية أكثر جاذبية وأماناً لتقديم تعليم عالمي المستوى للأجيال القادمة في المنطقة.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو). وشركة VMware كشريك رئيسي (وهو أعلى مستوى شركاء ضمن VMware).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com

حول الجامعة العربية المفتوحة

الجامعة العربية المفتوحة (AOU) مؤسسة رائدة غير ربحية للتعليم العالي، تأسست عام 2000 بمبادرة ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. يقع المقر الرئيسي للجامعة في الكويت، ولها فروع في ثماني دول عربية، هي: المملكة العربية السعودية، والأردن، ولبنان، ومصر، والبحرين، وعُمان، والسودان، والكويت. وتلتزم الجامعة بتعزيز إمكانية الوصول إلى تعليم عالي الجودة في جميع أنحاء العالم العربي.

تقدم الجامعة برامج بكالوريوس ودراسات عليا معتمدة من خلال نموذج تعليمي مدمج يجمع بين التعليم الإلكتروني والحضوري، ما يوفر مرونة وشمولية للطلاب من خلفيات متنوعة. وتتعاون الجامعة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة لضمان معايير أكاديمية دولية وتطوير مستمر للبرامج.

تتمتع الجامعة العربية المفتوحة بسجل أكاديمي واسع يضم تخصصات متنوعة، مثل إدارة الأعمال، ودراسات الحاسوب، والتربية، ودراسات اللغات، والإعلام، والقانون، وتضم أكثر من 60,000 طالب وطالبة، ما يجعلها تُسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في المنطقة. وتلتزم الجامعة بتمكين الأفراد، ورعاية الابتكار، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arabou.edu.kw.

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