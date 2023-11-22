دبي – الإمارات العربية المتحدة: أطلقت الجامعة البريطانية في دبي برنامج ماجستير جديد، ماجستير العلوم في الأمن السيبراني. أقيم حفل الإطلاق في حرم الجامعة البريطانية في دبي حيث تحدث مدير البرنامج البروفيسور خالد شعلان عن البرنامج وسلط الضوء على تنوع المسارات الوظيفية المتاحة للخريجين في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، والضيافة، والطاقة، والنقل، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والدفاع، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات المصرفية/المالية. كما اوضح انه يمكن للخريجين متابعة الدراسة والحصول على درجة الدكتوراه، الأمر الذي سيمهد الطريق لمهن قي مجال البحوث في الأوساط الأكاديمية أو الصناعية.

وقال البروفيسور بسام أبو حجلة، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات: “لقد تم تصميم برنامجنا بعناية لتطوير المتخصصين المؤهلين والمهرة في مجال الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد التعليمية والمحاضرات والندوات والأبحاث ودراسات الحالة والمختبرات في برنامجنا مستمدة من الأبحاث العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تجريها الجامعة البريطانية في دبي، بالتعاون مع خبراء من جامعات عالمية مرموقةمثل جامعة إدنبرة.

يقدم البرنامج مجموعة واسعة من فرص التعلم في بيئة تعليمية محفزة ويهدف لتزويد الطلبة بتغطية شاملة للأمن السيبراني، بدءًا من الحوكمة والسياسة إلى الطب الشرعي الرقمي.

وخلال الحفل قام اثنان من أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة وتقنية المعلومات بمناقشة بعض من قضايا الأمن السيبراني حيث تحدث الدكتور سليمان يريما عن الجرائم السيبرانية وتطوربرامج الفدية بينما تحدث الدكتور عثمان بات عن حماية الكوكب الرقمي - الأمن السيبراني هو خط الدفاع الأول.

تتمثل مهمة الجامعة البريطانية في نشر أحدث المعارف في مجالات الدراسة المهمة. وهي ملتزمة بالاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم مجموعة واسعة من البرامج والتدريب على مستويات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف المجالات بما في ذلك التربية وإدارة الأعمال والهندسة وإدارة المشاريع والمالية والقانون وعلوم الكمبيوتروالذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية -شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر، جامعة غلاسكو.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الامارات العربية المتحدة.