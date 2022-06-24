الشارقة، الامارات العربية المتحدة: حصلت منظمة التلال السبعة للتنمية الاجتماعية، التي تتخذ من المملكة الأردنية الهاشمية مقراً لها، على "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" 2022، التي تنظمها "مؤسسة القلب الكبير"، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها.

ووقع اختيار الدورة السادسة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم، على منظمة التلال السبعة للتنمية الاجتماعية، لدورها الريادي في وضع برامج تمكين إبداعية لإدماج الشباب اللاجئين في الأردن، عبر توفير أنشطة مختلفة تعتمد فيها على تحويل المساحات العامة غير المستخدمة، إلى مساحات إبداعية آمنة ومبتكرة تخدم اللاجئين والمجتمع المضيف، في مبادرات تعزز التنمية الإبداعية والترفيهية ودمج اللاجئين مع أقرانهم.

2000 شاب وشابة

ونفذت المنظمة مجموعة من المشاريع المتنوعة، منها مبادرة متعلقة بتجهيز مساحات خاصة بلعبة التزلج على الألواح، وتدريب الأطفال واليافعين عليها في خطوة ترفيهية تنموية تعمل فيها على تعزيز الجانب النفسي والمعنوي للاجئين، وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنظمة بين 2020 و2021 أكثر من 2000 شاب 45% منهم من الإناث، بالإضافة إلى أنّ 60% منهم من اللاجئين والمهجرين.

وقد تأسست "التلال السبعة" على يد مجموعة من الشباب، في مقدمتهم محمد زكريا، متزلج ومصوّر فوتوغرافي، وفي العام 2014 أنشأت المنظمة حديقة التلال السبعة للتزلّج في عمّان، وذلك بعد نجاحهم المتميّز في تحويل مساحة غير مستخدمة إلى حديقة تزلّج متكاملة بمساحة 650 متراً مربعاً، خلال أقلّ من 3 أسابيع، بالتعاون مع بلديّة عمّان التي اختارت مساحة في منطقة آمنة وسط المدينة، وبمشاركة مجموعة من المتطوعين المحليين والعالميين.

وتتبنى المنظمة وذراعها المؤسسية والاجتماعية "الرصيف 153" برنامجاً من عدة محاور، من ضمنها تدريب وتخريج القيادات الشبابية ، حيث يشارك في كل عام أكثر من 250 شاباً وشابة، نصفهم من اللاجئين لتعلم كيفية تطوير المهارات القيادية والمهنية في مركز الشباب الإبداعي التابع للمنظمة.

وتدعم أنشطة المنظمة تحقيق التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وبفضل رؤيتها القائمة على العلوم الاجتماعية وفهم احتياجات ضحايا الحروب والأزمات، نجحت في خلق مساحات إبداعية ترفيهية تجمع المهاجرين واللاجئين من دول تتضمن سوريا، وفلسطين، ولبنان، والسودان، والصومال، واليمن، ومصر، والنيجر، والفلبين، والعراق، وبناء علاقات وثيقة وبناءة بينهم وبين أبناء المجتمع المضيف في الأردن.

وتعمل "التلال السبعة" على تنفيذ برامج للقيادات الشابة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وتشجعهم على المشاركة والعمل مع فريقها والمساهمة في وضع برامجها وإدارتها، وإتاحة الفرصة للخريجين من برامج المنظمة لإدارة حصص التزلج الأسبوعية المجانية للاجئين، لتعزيز التماسك الاجتماعي بينهم وبين المجتمع المضيف. المصدر: "ايتوس واير"

#بياناتحكومية

- انتهى -

للاتصال:

الشبكة الوطنية للاتصال

عبير المؤقت

+971555813388