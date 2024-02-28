الرياض: أعلنت التعاونية للتأمين عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع إيجارو، المنصة الرائدة في مجال تأجير السيارات بين الأفراد، توفر بموجبها خدمات التأمين اليومي لعقود تأجير السيارات الخاصة بعملاء منصة إيجارو ابتداءً من شهر يناير الجاري، ليكون بذلك المنتج التأميني المبتكر الأول من نوعه على مستوى قطاع تأمين المركبات في المملكة،

وتأتي أهمية هذه الشراكة ترسيخاً لمكانة التعاونية بكونها الشركة الرائدة في مجال قطاع التأمين على المركبات، حيث توفر مجموعة مبتكرة من الحلول التأمينية لعملائها، في حين تعتمد إيجارو على حلول تقنية مبتكرة ساهمت في نمو عملياتها بالسوق في مجال تأجير السيارات الفاخرة والاقتصادية.

وتوفر الاتفاقية مزايا متنوعة تعزز من تجربة العميل من خلال خصائص تقنية تفاعلية ومبتكرة ترتبط بخاصية رصد التكاليف الخاصة بالتأمين على أساس حساب مدة تأجير السيارة وسلوك قائدها ومستخدمها، بالإضافة إلى سجل الحوادث. فيما تمنح التعاونية للتأمين العملاء بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية تغطية تأمينية يومية للمركبات خلال فترة التأجير.

وفي هذا الصدد، عبَّر منصور أبو ثنين، الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات في شركة التعاونية للتأمين، عن أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تُسهم في توفير حلول مبتكرة ونوعية لعملاء قطاع تأجير السيارات ضمن مزايا تعاقدية مرنة، معتبرًا أن منصة إيجارو شريك مميز في مجال تطوير شراكات الشركة الاستراتيجية، وتبني حلول مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية في قطاع التأمين ومتطلبات العملاء المتغيرة.

من جانبه، عبَّر محمد خاشقجي، الرئيس التنفيذي لإيجارو، عن سعادته بعقد هذه الاتفاقية النوعية مع التعاونية للتأمين، ، وأضاف " تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تقديم منتج مبتكر في مجال تأجير السيارات بين الأفراد"، مؤكدًا أن خدمات التأمين اليومي تُمثل قيمة مضافة كبيرة لخدمات تأجير السيارات وفئة المستأجرين بمنصة إيجارو، التي تقدم أول منتج تأميني يومي لتغطية ملاك السيارات بالمملكة من خلال منصتها.

هذا، وتمضي التعاونية للتأمين نحو تحقيق أولويات رؤيتها الاستراتيجية والمرتكزة على مواصلة تبني حلول تقنية ورقمية متقدمة تحقق التطوير الرقمي لجميع خدماتها، من خلال بناء شراكات جديدة، وتوفير تجربة عملاء متميزة وخدمة مبتكرة تتجاوز التوقعات.

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نبذة عن التعاونية:

تسعى التعاونية للتأمين من خلال قطاع السيارات للمضي قدمًا في سبيل أن تبقى الشركة رائدة على المستوى العالمي والإقليمي في صناعة التأمين من خلال دمج الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا. ويمكن رؤية ذلك من خلال التكامل الناجح للتكنولوجيا وتطوير منتجات التأمين اليومية لتكمل مجموعة المنتجات الشاملة المتاحة، من خلال المضي قدمًا على هذا المسار؛ ستضمن التعاونية للتأمين من خلال قطاع للسيارات تأثيرًا إيجابيًا على العملاء ومساهمة إيجابية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للقطاع بشكل عام.