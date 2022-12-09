باستخدام تقنيات رقمية متطورة من شنايدر إلكتريك لدعم الاستدامة

رويل مالميزون ،فرنسا: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، اليوم عن تحديثات كبيرة لأدواتها الرقمية المزدوجة الشهيرة لمرافق المياه والطاقة المناطقية، والتي تشمل منصة الطاقة المناطقية EcoStruxure Water Cycle Advisor – District Energy (المعروفة سابقًا باسم "Termis") ومنصة محاكاة المياه EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (المعروف سابقًا باسم "Aquis"). وتقدم هذه الإصدارات الأخيرة، المجمعة في الإصدار 8.2 من البرنامج، فوائد كبيرة للمستخدمين الذين يسعون إلى تعزيز القدرات الرقمية لضمان الكفاءة والجودة والفهم المتعمق عبر دورات حياة المياه والطاقة المناطقية.

وبفضل الإمكانات المتقدمة للبيانات الضخمة، إلى جانب تحسين قابلية الاستخدام، تفي محاكاة المياه والطاقة المناطقية بوعد شنايدر إلكتريك المتمثل في ضمان وصول الشركات إلى أقصى قدر من الكفاءة مع تعزيز جهود إزالة الكربون، وتقليل فقد الماء والحرارة، وضمان تحسين عمل الشبكة.

وتعليقًا على التحديث الأخير لهذه الأدوات الرقمية الفعالة، قال خوسيه ماريا سانتوس، مدير منتجات محاكاة المياه والطاقة المناطقية في شنايدر إلكتريك: "نحن حريصون على ضمان أن يتمتع عملاؤنا في مجال مرافق المياه والطاقة المناطقية بأقوى القدرات الرقمية للوصول إلى أهدافهم الطموحة فيما يتعلق بالجودة والكفاءة والاستدامة، وهو أمر مهم للغاية في ظلّ تحديات المناخ والطاقة التي نشهدها اليوم".

وتابع سانتوس قائلًا: "سيساعد الإصدار الأخير من منصة الطاقة المناطقية ومنصة المياه المستخدمين في الحصول على البيانات الخارجية ومعالجتها بالإضافة إلى توسيع إمكانيات البرامج من خلال إنشاء مؤشرات أداء رئيسية مخصصة أسرع وأكثر أمانًا. كما نواصل العمل عن كثب مع شركائنا في القطاع لتوفير الخبرة وحلول التحول الرقمي التي تتيح الاستدامة والتقدم في العمليات التشغيلية".

التحول الرقمي للمياه والصرف الصحي والطاقة المناطقية

تعتمد المرافق الحديثة والرقمية للمياه والطاقة المناطقية اليوم على كميات هائلة من البيانات لضمان الكفاءة والجودة؛ إذ تقدم كل من "الطاقة المناطقية" و"محاكاة المياه" الآن أداءً محسنًا في إدارة البيانات لدعم التحول الرقمي.

ولا تقتصر التحديثات الأخيرة على توفير السرعة والكفاءة في إدارة البيانات الضخمة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين تجربة المستخدم لضمان سهولة الاستخدام، بغض النظر عن حجم البيانات. وعلى سبيل المثال، يمكن الآن تحليل البيانات التشغيلية بشكل فوري لتحسين عمل الشبكة عبر الإنترنت في بضع ثوانٍ فقط. كما تظهر نفس التحسينات في الأداء عبر وظائف المرحلة والمعالجة وإعادة المعالجة، مما يقلل أوقات الحساب من ساعات إلى ثوانٍ.

يذكر أن شنايدر إلكتريك لديها أكثر من 250 عميلًا يستخدمون نظام محاكاة المياه والطاقة المناطقية على مستوى العالم. وتواصل شنايدر إلكتريك الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية لمرافق المياه والصرف الصحي والطاقة المناطقية. وستشمل الإصدارات القادمة من التقنيات وحدات

الذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية، وتحسين تجربة المستخدم والأداء، والتكامل مع الأنظمة الخارجية، ومجموعة من الميزات الجديدة التي ستستمر في دفع العملاء نحو صناعات المستقبل.

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نبذة عن شنايدر إلكتريك

تهدف شنايدر إلى تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. نحن نسمي هذا Life Is On. مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نحن نقود التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية إلى السحابة التي تربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح الإدارة المتكاملة للشركة، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية محلية. نحن دعاة للمعايير المفتوحة والنظم الإيكولوجية للشراكة التي هي متحمسة لأهدافنا المشتركة ذات المغزى والقيم الشاملة والتمكينية.

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