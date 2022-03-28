منصة التجارة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني: shop.albayader.com تمثل محطة شاملة ومتكاملة لجميع منتجات الشركة وتغطي مختلف أقسامها

المتجر الجديد في ند الحمر بدبي يتوج افتتاح ثاني متاجر الشركة في الإمارة والسابع لها في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "البيادر انترناشيونال"، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عديدة بأسلوب مبتكر ومستدام، عن إطلاق منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية، وافتتاح تاسع متاجرها للبيع بالتجزئة في المنطقة، في خطوة ترسخ نجاح الشركة بتقديم خدمات البيع بالتجزئة بأسلوب شامل ومتعدد القنوات.

وتمثل منصة التجارة الإلكترونية الجديدة التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني: shop.albayader.com محطة شاملة ومتكاملة تقدم منتجات الشركة المتنوعة من أقسام وفئات عديدة، وتشمل تغليف المواد الغذائية، ومواد التنظيف والتعقيم، ومستلزمات المواد الغذائية والمياه. ويؤكد إطلاق هذه المنصة على التزام الشركة الرائدة في تقديم حلول تعليف المواد الغذائية في المنطقة بدفع عجلة التحول الرقمي الشامل ضمن أعمالها وتحسين تجربة تسوق التجزئة وتقديم منتجاتها للعملاء عبر قنوات عديدة. وتعتبر البوابة الإلكترونية الجديدة الموجهة للمستهلكين أحد أول منصات التسوق الإلكترونية المتكاملة لحلول تغليف المواد الغذائية في المنطقة.

وافتتحت "البيادر انترناشيونال" متجرها التاسع على مستوى المنطقة وذلك في ند الحمر بإمارة دبي، معززة حضورها في قطاع التجزئة وحرصها على تقديم أفضل تجارب التسوق للعملاء. ويعتبر المتجر الجديد الثاني لها في دبي، بعد نجاحها بافتتاح متجر لها على شارع الشيخ زايد، في حين يتوج افتتاح سابع متاجرها في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "البيادر انترناشيونال": "انطلاقاً من ريادتنا بتقديم حلول تغليف المواد الغذائية المتطورة والمستدامة والمبتكرة في المنطقة، نلتزم بتحسين تجربة تسوق العملاء سواءً عبر الإنترنت أو ضمن متاجرنا. ومع استعادة الاقتصاد لنشاطه بالكامل وسعي العملاء للحصول على تجارب التسوق المعززة بالتفاعل الشخصي، نؤمن بأهمية تبني استراتيجية شاملة ومتعددة القنوات لوضع منتجاتنا وحلولنا في متناولهم بكل سهولة، حيث تجلى إيماننا هذا بإطلاق منصتنا للتجارة الإلكترونية shop.albayader.com وتوسيع حضور متاجرنا للبيع بالتجزئة. ولاشك أن تقديم جميع منتجاتنا بأسلوب شامل عبر قنوات عديدة سيمكننا من تسليط الضوء على القيمة طويلة الأجل التي يقدمها تبني حلول تغليف المواد الغذائية المستدامة، ويدعم تركيز دولة الإمارات على الحد من الانبعاثات الكربونية وترسيخ الأمن الغذائي. كما تأتي هذه الخطوات الجديدة منسجمة في المضمون والأهداف مع استراتيجية شركتنا للتحول الرقمي الشامل سعياً لإطلاق القيمة الحقيقية لأعمالنا".

وستقدم منصة shop.albayader.com تجربة تسوق فريدة، وستمثل محطة شاملة لجميع منتجات "البيادر انترناشيونال"، مثل علامات البيادر® وفن® وبكلين® وبايا فود وبايا أجوا®، وستمكن المستهلكين من شرائها بسهولة كبيرة من أي مكان وفي أي وقت يشاؤون. وحرصت "البيادر انترناشيونال" على توفير هذه المنتجات بأسعار منافسة واضعة في متناول المستهلكين مجموعة متنوعة من المنتجات المناسبة لمختلف المناسبات والأعياد. وتقدم منصة التجارة الإلكترونية الجديدة أيضاً خدماتها للعملاء في قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام بما يشمل المطاعم والمقاهي، ضمن تجربة تسوق في غاية السهولة تدعم نمو أعمالهم.

ويأتي أيضاً افتتاح متجر "البيادر انترناشيونال" في ند الحمر بدبي لينضم إلى سلسلة متاجر الشركة المخصصة للبيع بالتجزئة، حيث يقدم كافة منتجاتها من مختلف علاماتها التجارية. ويمكّن العملاء من الاطلاع بدقة على كل منتج وتقييم الخيارات المتاحة والتي تلبي احتياجاتهم، لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة.

يشار إلى أن شركة "البيادر انترناشيونال" دشنت مؤخراً وحدة أعمالها الجديدة والمصممة خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول المختارة بعناية فائقة والتي تم تطويرها عبر عمليات البحث والتطوير المعمقة. كما قامت الشركة بإطلاق علامتين جديدتين ضمن محفظتها الواسعة "بايا أجوا®" و"بايا فود". وتمثلان مجموعة واسعة من المنتجات المجمدة والمعلبة والمشروبات والتي يمكن تقديمها للعملاء إلى جانب العديد من المنتجات الحالية المرتبطة بتغليف المواد الغذائية ومواد التنظيف. وتساهم كلتا العلامتين بتوسيع أعمال الشركة الحالية في الأغذية والمشروبات لتقديم حل شامل يلبي كافة احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام.

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