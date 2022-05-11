





قررت البورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، من القائمة “د” إلى “أ”، وإدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن قرارها جاء بعد قيام الشركة بالإفصاح عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021 والفترات المالية المنتهية في 31 مارس 2021 و30 يونيو 2021 و30 سبتمبر 2021 والسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021.

وسبق أن اقترح مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 188.28 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.

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