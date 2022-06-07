بنك جوليوس باير يتوسّع إلى قطر بهدف دعم مسيرة النمو المستقبلية في الشرق الأوسط

تعيين سليم بوكر من بنك الدوحة لإدارة مكتب البنك الاستشاري ودعم جهود توسّعه في قطر

الدوحة/دبي - أعلن بنك جوليوس باير عن عزمه إطلاق عملياته في الأسواق القطرية من خلال افتتاح مكتب استشاري في مركز قطر للمال، حيث يتعاون البنك حالياً مع هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لإنجاز عملية تأسيس المكتب رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، عيّن جوليوس باير سليم بوكر لإدارة مكتب البنك الاستشاري ودعم جهود توسّعه في قطر. وتولى بوكر قبل انضمامه إلى جوليوس باير منصب رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لدى ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك الدوحة. ويعمل بوكر في منصبه الجديد تحت إشراف علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير: "نجحنا خلال العقود الماضية بتعزيز حضورنا على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم هذه الخطوة في دعم أهداف النمو والتوسع الجديدة للبنك في المنطقة. وحققت قطر مسيرة نموٍ رائدة ومكللة بالنجاحات تمكنت خلالها من استثمار مواردها الطبيعية لبناء اقتصاد وطني متنوع، كما سجلت إنجازاتٍ متميزة في مساعيها لتصبح مركزاً رياضياً وتعليمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طرح أجندة فنية طموحة من خلال مؤسساتها الثقافية المتعددة. ونحن واثقون بقدرة جوليوس باير على تمثيل تقاليد المصارف السويسرية العريقة في تحقيق حضورٍ رائد في هذه السوق الواعد، بفضل خبراته الإقليمية الراسخة وهويته ".

وبدوره، قال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: "يتميز جوليوس باير بمكانةٍ راسخة وسمعة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط. ونشهد حالياً ظهور جيل جديد من العملاء الذين يبحثون عن طرق جديدة للمحافظة على الثروات، وبخاصة في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. ونملك في جوليوس باير الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات هذه الشريحة الجديدة من العملاء بفضل حضورنا الإقليمي القوي وتاريخنا العريق في مجال إدارة الثروات ونقلها عبر الأجيال. ويسرني الترحيب بالسيد سليم بوكر ضمن عائلة البنك، وكلي ثقة بأن خبراته ومعارفه في الأسواق القطرية ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة".

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