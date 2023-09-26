مسقط: أعلن البنك الوطني العماني عن مشاركته كبنك محصل لطلبات الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي يُعد أضخم اكتتاب في تاريخ بورصة مسقط، حيث يقدم البنك للمستثمرين خدمات سلسة وحلولاً تمويلية ميسرة للاشتراك في الاكتتاب وذلك انطلاقا من مكانته الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عمان.

وحول ذلك قالت مها بنت سعود الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العماني: "يوفر الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز فرصاً استثنائية للمستثمرين للمشاركة في مسيرة عُمان الطموحة نحو تطوير بنيتها التحتية للطاقة، حيث تقدم مشاركة البنك الوطني العماني كبنك محصل قيمة مضافة للاكتتاب. وندرك في البنك الوطني العماني أهمية تسهيل وصول الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين ونهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في جهود دعم نمو قطاع الطاقة في سلطنة عمان، ويضمن البنك للمستثمرين تقديم عملية سلسلة للمشاركة في الاكتتاب انطلاقا من الجودة العالية للخدمات التي يقدمها ومكانته الرائدة في القطاع والثقة التي يحظى بها من العملاء، علاوة على خدماته المصرفية الرقمية المتطورة. ونتطلع في البنك إلى العمل جنبا إلى جنب مع العملاء كشريك موثوق به في هذه العملية وذلك سعيا إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان وتحقيق الازدهار المنشود".

وأضافت: "ينعكس التزامنا الراسخ في تحفيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، إذ نسعى إلى تقديم فرص استثمارية متنوعة للأفراد والشركات ونمكنهم من المشاركة في تطوير قطاع الطاقة الواعد في عُمان، ولا تقتصر أهدافنا على الصعيد المصرفي فقط، بل نسعى إلى تحقيق الشمول المالي وتحفيز التنمية المستدامة، وبالتعاون مع أوكيو لشبكات الغاز نهدف إلى إيجاد قيمة مضافة ودعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز حضور السلطنة عالميا."

ويتيح البنك الوطني حلولاً رقمية شاملة من خلال تطبيق الخدمة المصرفية التابع له بهدف تقديم تجربة سلسلة للمستثمرين للمشاركة في الاكتتاب، حيث سيتسنى للمستخدمين الاشتراك لأنفسهم وللآخرين، وسيستمتع عملاء البنك الوطني العماني بميزة إضافية تتمثل في الوصول الفوري لخدمات لاشتراك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والذي يسهله التواصل المباشر مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (MCD)، مما يضمن إجراء عمليات سريعة وسلسة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم عمليات معالجة المدفوعات المبسطة التي يقدمها البنك في تعزيز تجربة المستثمر وتبسيط المعاملات المالية، ويمكن للمشاركين في الاكتتاب الدفع بسهولة من خلال البنك الوطني العماني، في حين تهدف تسهيلات التمويل بفائدة صفر بالمائة، إلى جانب رسوم الخدمة بنسبة 0.2625٪ (26.25 ر.ع بحد أدنى) فقط، إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للجميع.

هذا وسيجري طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وتعد الفئة الأولى للمستثمرين من غير الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2023، وتُخصّص هذه الفئة المستثمرين المؤسسيين بنسبة 40% من إجمالي الطرح، بالإضافة إلى نسبة 30% للمستثمرين الثلاثة الرئيسيين، وتبلغ عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام 2,122,005,720 سهما لشركة أوكيو، وهو ما يشكل 49 % من رأس مالها في بورصة مسقط، والتي سيجري طرحها بشكل مباشر وغير مباشر عبر شركة عمان لتجارة الطاقة المحدودة (OETCL) وشركة عمان للخدمات النفطية المحدودة (OOSL).

ويشار إلى أن النطاق السعري لعرض الفئة الأولى سيتراوح بين 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد، مع تحديد السعر النهائي من خلال آلية البناء السعري، كما سيكون النطاق السعري للفئة الثانية عند الحد الأقصى للسعر المخفض وهو 126 بيسة للسهم الواحد، وهو ما يشكل تخفيض بنسبة 10 بالمائة من الحد الأقصى للسعر البالغ 140 بيسة للسهم الواحد. وتمتد فترة الاكتتاب من 26 سبتمبر 2023 لغاية 9 أكتوبر 2023 لفئة الأولى، و5 أكتوبر 2023 للفئة الثانية. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط في أو حول تاريخ 24 أكتوبر 2023.

ويدعو البنك الوطني العُماني المستثمرين والعامة لاغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة المقدمة من شركة أوكيو لشبكات الغاز واستكشاف الخدمات عالية الجودة والسلسة التي يقدمها البنك للعملاء بهدف إثراء تجاربهم، حيث يتميز البنك بسجل حافل من الإنجازات عبر مشاركته في العديد من عمليات تحصيل طلبات الاكتتاب كان آخرها الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة مما يرسخ مكانته كشريك موثوق للمستثمرين يدعمهم لتحقيق أهدافهم المرجوة.

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