وقع البنك العربي ومجلس رجال الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز باقة الحلول المصرفية التي يقدمها البنك لأعضاء المجلس من الأفراد والشركات. وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، والسيد رامي جودة، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع التزام البنك المستمر بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لتلبية الاحتياجات المالية والمصرفية المتجددة لقطاعي الأفراد والشركات وكذلك انطلاقاً من حرص المجلس على تقديم خدمات وقيمة مضافة لأعضائه. ومن خلال هذه المذكرة، سيحصل أعضاء المجلس على العديد من الامتيازات والخدمات المقدّمة للأفراد؛ حيث بإمكانهم الاستفادة من برنامج "عربي بلا حدود" الذي يمكّن العملاء من إنجاز العديد من المعاملات البنكية في كل من الأردن والإمارات ومجموعة من الدول من خلال شبكة فروع البنك العربي المنتشرة في المنطقة، وبرنامج "إيليت" الذي يقدم خدمة مصرفية شخصية تواكب الاحتياجات المالية والمصرفية لكبار العملاء. كما شملت المذكرة تقديم خدمات إصدار البطاقات الائتمانية من البنك العربي مثل بطاقة Visa Signature الائتمانية، وبطاقة Visa Travel Mate الائتمانية ،وبطاقة World Elite Mastercard الائتمانية، وبطاقة Visa Arabi Switch. هذا إلى جانب تقديم خصومات مميزة عن أسعار البنك المعلنة لجميع قروض السيارات والقروض الشخصية وجميع أنواع قروض الرهن العقاري، بالإضافة الى تقديم أسعار تفضيلية على الودائع الثابتة وغيرها من الخدمات التي يختارونها وفقاً لمتطلباتهم.

وعن الخدمات والحلول المصرفية المقدّمة لأعضاء المجلس من قطاع الشركات، يوفر البنك من خلال هذا التعاون خدمات متعددة تشمل حلول تحسين السيولة والمدفوعات، وإدارة الرواتب، والتمويل التجاري، وتخصيص مدير علاقات لهم، وتقديم حلول الخدمات المصرفية الرقمية، وخدمة إدارة الحسابات، وتقديم حلول متعددة للدفع، وإدارة النقد والسيولة، وإدارة المصروفات و المدفوعات الصغيره من خلال حلول رقمية متطوره و متكامله.

وفي تعليقه قال السيد رامي جودة: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه ضمن استراتيجية البنك العربي الرامية إلى توفير حلول مالية شاملة للأفراد والشركات على حد سواء، والتزامه بمواكبة الاحتياجات المتطورة لعملائنا ودعم نموهم المالي ونجاحهم". وأضاف: "يحرص البنك على توفير خدمات مصرفية تُسهّل أعمال العملاء بين الإمارات والأردن وغيرها من الدول خاصةً عبر برنامج "عربي بلا حدود" مما يعزز من فرص التوسع والنمو".

من جانبه، قال الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي: " تربطنا مع البنك العربي علاقة تعاون مميزة من خلال باقة شاملة ومتكاملة من المزايا والخدمات المصرفية، والتي تساعد أعضاء المجلس على تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم المتجددة وتُسهم بشكل إيجابي في تعزيز أعمالهم وتحقيق طموحاتهم."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي بدأ نشاطه في الإمارات العربية المتحدة في عام 1963، وقد حصل مؤخراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024" وذلك للعام التاسع على التوالي، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدّمة للشركات في الإمارات للعام 2024" من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك.

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