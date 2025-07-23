الإمارات العربية المتحدة – أعلن البنك العربي المتحد عن شراكة استراتيجية مع شركة "لون" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تحسين المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحليل البيانات المالية. تهدف هذه الشراكة لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للبنك العربي المتحد، من خلال توفير تجربة مصرفية متكاملة ومميزة ترتكز على رضا العملاء مما يدفع عجلة التحوّل الرقمي في البنك ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وتركز على العميل.

حضر فعالية التوقيع كل من امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، وهلال طارق لوتاه وألكسندر سويد، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة "لون"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

من خلال تقنيات "لون"، سيقوم البنك العربي المتحد بتحسين وتحويل بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى مالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يمنح العملاء شفافية مالية معزّزة وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. سيعمل هذا الحل أيضًا على تعزيز التفاعل الرقمي الذكي، إذ يتضمن التوصيات الشخصية، والعروض المخصصة للعميل حسب احتياجاته إضافة إلى ميزات التخطيط المالي المتقدمة، وكل ذلك يتم تقديمه من خلال أنظمة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعليقاً على الشراكة علّق امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، قائلاً: " على الرغم من توفّر التقنيات الأساسية موجودة منذ فترة، إلاّ أنّنا في البنك لم نكن على قناعة تامة بجدوى فعاليتها. من خلال شراكتنا مع "لون"، وهي شركة تكنولوجيا مالية وطنية تتمتع بخبرة عميقة في نظام المدفوعات في الإمارات، أصبحنا على ثقة من تقديم التجربة الرقمية المحسّنة التي تناسب توقّعات عملائنا. سوف تتيح لنا هذه الشراكة تقديم رؤىً مالية مبنية على سلوك العميل الفعلي، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التفاعل مع العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والنمو على المدى الطويل."

من جانبه، قال هلال طارق لوتاه، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة "لون": " إننا سعداء بالعمل مع البنك العربي المتحد. تؤكّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، وتحسين تجربة العملاء، وبناء مستقبل مالي أقوى مستند على البيانات. نتطلع معاً إلى تحقيق أثر وقيمة ملموسة في السوق."

يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع التزام البنك العربي المتحد المتواصل بتبني الابتكار والتحول الرقمي والتركيز على الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتقديم تجارب عملاء متميزة.

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نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر"