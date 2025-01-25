مسقط. في إطار التزامه بتقديم خدمات بنكية مبتكرة تدعم التقدم الاقتصادي، أعلن البنك الأهلي عن توقيع اتفاقية خدمات رئيسية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان. وقد شهد حفل التوقيع، الذي عُقد في 19 يناير 2025، انطلاقة تعاون استراتيجي يهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة المالية لإحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان.

تم توقيع الاتفاقية من قِبَل الفاضلة زاليا البلوشية، مدير عام - رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي، ممثلةً عن البنك، لتوثيق شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي وشركة تنمية نفط عمان- كأحد الشركاء المصرفيين الرئيسيين للشركة. يهدف هذا التعاون إلى تقديم مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركة. ومن أبرز هذه الخدمات، سيتم توفير منصة الأهلي B2B (الأعمال التجارية بين المؤسسات)، التي تتيح لشركة تنمية نفط عمان إدارة جميع معاملاتها المصرفية بكل سلاسة وكفاءة وأمان. ستكون المنصة بمثابة وحدة مركزية لإدارة المدفوعات، وتسويات الموردين، وصرف الأموال بالجملة، مما يضمن تتبع العمليات المالية في الوقت الفعلي وتسوية الأموال، وبالتالي تبسيط الإجراءات المصرفية.

يقدم البنك الأهلي لشركة تنمية نفط عمان مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التجارية التي تسهم في تسهيل معالجة العمليات المتعلقة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى توفير وصول آمن وسلس عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي للبيانات المالية والتوفيق الفعال. كما يتيح البنك حلولًا رقمية مبتكرة للعملاء من الشركات، مما يوفر تكاملًا مباشرًا لأنظمة المؤسسة مع النظام المصرفي للبنك. تتضمن هذه الخدمات التحويلات والمدفوعات، وكذلك إدارة البطاقات الائتمانية وإدارة الشيكات.

ويجسد هذا التعاون التزام المؤسستين بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الكفاءة في العمليات المصرفية. حيث سيقدم البنك الأهلي بموجب هذه الشراكة حلوله المصرفية الرقمية الميسّرة والمتطورة عبر تطبيق الهاتف النقال والإنترنت.

وخلال حفل التوقيع، صرّحت الفاضلة زاليا البلوشية، مدير عام - رئيس الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي، "نفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تبسيط العمليات وزيادة القيمة المضافة لعملائنا. حيث تجسد شراكتنا مع شركة تنمية نفط عُمان التزامنا المشترك ببناء مستقبل مستدام ووضع معايير جديدة للتميز في القطاع المصرفي. ومع مواصلة مسيرتنا، نعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى خدماتنا، وتلبية احتياجات عملائنا المصرفية، وفتح آفاق جديدة من النجاح المستمر."

تنسجم شراكة البنك الأهلي مع شركة تنمية نفط عُمان بشكل وثيق مع رؤية عُمان 2040، التي تركز على تعزيز التنوع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتنمية المستدامة. ومن خلال دعم واحدة من أبرز الشركات في السلطنة، يؤكد البنك الأهلي دوره الريادي كمساهم رئيسي في دفع عجلة التقدم والازدهار في البلاد.

تسعى هذه الشراكة إلى تسهيل تقديم الخدمات المصرفية، وتعزيز القيمة المضافة لكل من البنك الأهلي وشركة تنمية نفط عُمان، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان. كما يؤكد البنك الأهلي التزامه بإقامة علاقة طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان، تقوم على أسس الابتكار والتميز، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التعاون المشترك.

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