حقق البنك الأهلي الاردني انجازاً غير مسبوق بتشغيل كافة أنظمته البنكية وقنواته الالكترونية وممارسة كافة أعمال فروع وادارات البنك المختلفه من مركز بيانات موقع التعافي من الكوارث الكائن في منطقة القسطل لمدة سبعة أيام متتالية وذلك ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 10/11/2023 وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 بنجاح تام ودون أي عقبات أو مشاكل تقنية.

يأتي هذا الانجاز انعكاسا لحرص البنك الاهلي الأردني على تطوير وتنفيذ خطط استمرارية الأعمال بشكل فعال لضمان تقديم الخدمات البنكية بشكل مستمر لكافة شرائح العملاء ولحماية أصولهم وبياناتهم بشكل يرتقي إلى مستوى ثقة وتطلعات عملائنا ولتجنب أي مخاطر قد تنتج عن توقف العمليات البنكية.

وقد صرّح الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين بأنّ هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس مدى جاهزية البنك الأهلي الأردني وقدرته على إدارة خطط إستمرارية الأعمال وخطط التصدي للكوارث في ضوء أيّة تحدّيات أو أزمات قد يواجهها البنك، حيث سيستمر البنك بتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية لعملائه بالشكل الذي يضمن استمرار وعدم تعطل مصالحهم وأعمالهم و بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

#بياناتحكومية

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