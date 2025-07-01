إشبيلية – وقّع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة (AIIB) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون وتسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية المستدامة في المناطق ذات الأولوية المشتركة.

جرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في إشبيلية، إسبانيا، وقام بالتوقيع السيد جين لي شون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التّحتيّة والسيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، وبحضور كبار ممثّلي المؤسّستين.

وصرح رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التّحتيّة جين لي شون "تمثل شراكتنا مع الصندوق العربي محطة مهمة في التزامنا المشترك نحو التنمية المستدامة. فمن خلال الجمع بين خبرات البنك في مجال البنية التحتية وخبرات الصندوق العربي بالمنطقة، سنتمكن من تنفيذ مشاريع ذات أثر كبير تساهم في مواجهة أبرز التحديات مثل التغير المناخي والربط بين الدول. وسنعمل معاً على تدبير المزيد من الموارد وتعزيز الابتكار في تمويل البنية التحتية من أجل مستقبل أكثر استدامة."

تؤسِّس مذكرة التفاهم إطاراً" شاملاً" للتعاون بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويشمل التمويل المشترك للقطاعات السيادية وغير السيادية، والإعداد المشترك للمشاريع بالإضافة إلى أولويات استراتيجية مثل تعزيز القدرة على التكيُّف مع تغيّر المناخ والتواصل عبر الحدود والبنى التحتية الرقمية والتنمية الحضرية المستدامة.

وقال سعادة بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي: "إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكّننا من تحقيق مهمّتنا في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ستساهم هذه الشراكة في زيادة الموارد الحيوية وزيادة دعم الصندوق لقطاعات البنية التحتية مما يساهم في خلق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".

تُبرز هذه الشراكة التزام المؤسّستين بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين وتطوير أساليب مبتكرة قائمة على الطّلب لتمويل البنى التحتية المستدامة للمستقبل.

نبذة عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية:

يُعّد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكًا متعدد الأطراف للتنمية ملتزماً بتمويل البنية التحتية التي تدعم مستقبلًا مستدامًا وشاملًا. منذ بدء عملياته في عام 2016، نما عدد أعضائه المعتمدين إلى 110 دول، ويبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار أمريكي. يحافظ البنك على تصنيف ائتماني AAA من جميع وكالات التصنيف الدولية الكبرى. ومع وضع الاستدامة وربط المناطق في صميم مهمته، يتعاون البنك مع الجهات العامة والخاصة لتعبئة رؤوس الأموال والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تعّزز النمو الاقتصادي طويل الأمد والتكامل الإقليمي.

نبذة عن الصندوق العربي:

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية مقرُّها الكويت، أُنشئت في عام 1972 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية، يقوم الصندوق بتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة، بما يعّزز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في العالم العربي.

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