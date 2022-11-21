سيقوم القطاعان بتوفير حلول مستدامة وفعالة تلبي الاحتياجات اللوجستية المختلفة وخدمات النقل المتكاملة لشركة لوبريف

الرياض: أعلنت البحري، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، توقيع قطاعي البحري للكيماويات والبحري للخدمات اللوجستية التابعين لها، مذكرتي تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) وذلك بهدف تعزيز التعاون بينها وبين لوبريف.

وبموجب الشراكة الجديدة، سوف يعمل كل من قطاع البحري للكيماويات وشركة لوبريف على صياغة اتفاقية إطار شحن متبادلة المنفعة، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. كما تنص شروط المذكرة على قيام البحري للكيماويات بتقديم حلول وخدمات لوجستية متميزة لشركة لوبريف، التي ستقوم من جانبها بتوفير تفاصيل الشحنات المتاحة التي تتوافق مع تواريخ إبحار الناقلات في موانئ التحميل.

وقام كل من فيصل الحسيني، رئيس قطاع البحري للكيماويات المكلف، والمهندس طارق النعيم، الرئيس وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، بتوقيع مذكرة التفاهم، وذلك خلال حفل خاص أقيم مؤخراً بهذه المناسبة في مقر البحري في مدينة دبي. ومن جهة أخرى، قام المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، والمهندس طارق النعيم، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع البحري للكيماويات المكلف / فيصل الحسيني: "يسعدنا التعاون مع شركة لوبريف نظراً لمكانتها الرائدة في مجالها على مستوى المنطقة. وتهدف خطوة توحيد الجهود لتطوير اتفاقية إطار شحن ذات منفعة متبادلة، إلى تعزيز روح التعاون بين الطرفين فضلاً عن الإسهام بفعالية في الاقتصاد السعودي. ونتطلع إلى العمل سوياً بشكل وثيق لتقديم خدمات لوجستية عالمية المستوى والتي من شأنها أن تحقق مزيداً من الكفاءة وتضمن عمليات أكثر سلاسة لشركائنا المتميزين".

ومن جهة أخرى، قال رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، المهندس سرور باسلوم: "تهدف مذكرة التفاهم إلى بحث وإيجاد أفضل الحلول اللوجستية ذات الفعالية والاستدامة لشركة لوبريف في مجالات النقل البرّي داخل المملكة العربية السعودية من مصانع لوبريف إلى العملاء المحليين لمنتجات الزيوت الأساسية، وحاويات خزانات متطابقة مع شروط الآيزو، وحزمة حلول لوجستية مرنة لعملاء لوبريف المحليين والدوليين، ومراكز تخزين على المستوى العالمي؛ بالإضافة إلى صهاريج تخزين داخل السوق المحلي.

وأضاف المهندس باسلوم: "يشكًل توقيع مذكرة التفاهم مع لوبريف خطوة هامة ضمن جهودنا الرامية إلى توسيع قاعدة عملائنا المحليين بهدف توسيع رقعة خدماتنا بحيث تشمل قطاعات مختلفة على مستوى المملكة العربية السعودية، إذ يأتي ذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصادي الوطني. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا المتقدمة في تقديم حلول لوجستية رائدة، وفعالة، ومبتكرة من شأنها أن تحقق قيمة مضافة لعملائنا. ومن هذه المنطلق، فإننا على ثقة تامة بأن خدماتنا المقدمة ستسهم في تحقيق تأثيراً إيجابياً فيما يخص نمو أعمال شركة لوبريف ومنتجاتها وعملائها."

ومن جانبه، قال المهندس طارق النعيم:"يسرّنا التعاون مع قطاع البحري للكيماويات والبحري للخدمات اللوجستية، إذ تندرج هذه الخطوة في إطار التزام الشركة المستمر بتحقيق التميز. ونتطلّع قدماً إلى شراكة مثمرة وطويلة المدى مع الشركتين، إذ تتوائم الخدمات التي تقدّمها، تماماً مع تركيزنا على تعزيز الكفاءة والاستدامة في جميع عملياتنا".

تعدّ شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) المنتج الرائد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة العربية السعودية وأحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم. وتشمل أهم الأسواق النهائية للشركة كلاً من المملكة العربية السعودية والهند بالإضافة إلى عدد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تبيع لوبريف منتجاتها في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا.

والجدير بالذكر أن شركة البحري للكيماويات تدير حالياً 59 ناقلة كيميائية تمتلك منها 36 ناقلة تشمل 31 ناقلة IMO2 متوسطة المدى، وخمس ناقلات منتجات؛ 14 ناقلة بعقد استئجار تشمل ناقلةIMO2 طويلة المدى، 9 ناقلات متوسطة المدى، و 4 ناقلات نفط يابانية بحمولة 19,000 طن متري، بالإضافة إلى إدارتها لعمليات 9 ناقلات تابعة لـ "سابك". ومن خلال هذا الأسطول، يوفر قطاع البحري للكيماويات خدمة النقل البحري لمحفظة واسعة من العملاء الدوليين في مجالات الكيماويات، والمنتجات البترولية النظيفة، والزيوت النباتية.

ويعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية، الذي يأتي أولاً بين القطاعات الستة داخل شركة البحري، من بين أكبر عشر شركات لنقل البضائع الثقيلة في العالم ((Breakbulk. كما يمتلك ويدير أسطولًا متطوراً مؤلف من ست ناقلات متطورة ومتعددة الأغراض، ويعمل وفق جدول زمني منتظم. مستفيداً من أكثر من 40 عاماً من الخبرات في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، بالإضافة إلى مجال النقل البحري والجوي والبري، يقدّم قطاع البحري للخدمات اللوجستية حلولا لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى حلول إدارة سلاسل الإمداد، بما في ذلك الشحن من الباب إلى الباب، والشحن السريع، والخدمات اللوجستية المتميزة وإدارة المستودعات والتخزين.

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