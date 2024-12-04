المنامة، البحرين - أبرمت Alliance Networks ، الشركة الرائدة في مجال حلول الاتصالات والتواصل الدولية، شراكة استراتيجية مع نورث ستار تيليكوم، العلامة التجارية للاتصالات لشركة نورث ستار تكنولوجي، لتعزيز عروض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين والمنطقة. يجمع هذا التعاون بين نقاط القوة لدى كلتا الشركتين لتقديم حلول اتصال وتكنولوجيا متقدمة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

من خلال هذه الشراكة، ستقدم نورث ستار تيليكوم خدمات النطاق العريض عالية السرعة للعملاء الشركات في جميع أنحاء البحرين، مع توفير خدمات مركز البيانات الآمنة والقابلة للتطوير لدعم العمليات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشراكة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ الشبكة وتكامل النظام ونشر إنترنت الأشياء، مما يثري النظام البيئي الرقمي في المنطقة بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، ستساهم Alliance Networks بخبرتها في مجال الاتصال الدولي، باستخدام شبكة الألياف الضوئية الإقليمية الشاملة واتصالات الشبكة العالمية التابعة لها وشركائها لتقديم روابط آمنة وعالية السعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. كما سيمكن التعاون من الاتصال السلس بين مراكز البيانات الإقليمية، مما يضمن للشركات الوصول إلى البنية التحتية الموثوقة. وعلاوة على ذلك، ستوفر الشراكة اتصالاً سحابيًا مباشرًا ومخصصًا لمقدمي الخدمات السحابية العالميين الرائدين مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud، مما يضمن للشركات الوصول بكفاءة إلى الخدمات المستندة إلى السحابة.

علق إيان دينش، العضو المنتدب لشركة Northstar Telecom ، قائلاً: "تسمح هذه الشراكة لشركة Northstar Telecom بتقديم حلول النطاق العريض المحلي والاتصال الدولي، مما يضمن لعملائنا الوصول إلى شبكات عالمية آمنة وعالية السرعة. من خلال العمل مع Alliance Networks ، نعمل على تعزيز الاتصالات عبر الحدود وتزويد الشركات بالاتصال الذي تحتاجه للتنافس في اقتصاد رقمي عالمي متزايد العولمة".

وأضاف عادل الديلمي، الرئيس التنفيذي لشركة Alliance Networks ، "توضح هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة لدفع التحول الرقمي في البحرين والمنطقة من خلال تقديم خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدرجة الأولى. "ونحن نعتقد أن هذه الشراكة ستلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة للتحول الرقمي والتميز في الاتصال".

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في التطوير المستمر للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، مما يعزز مكانة البحرين كمركز للابتكار الرقمي والاتصال.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

نورث ستار تيليكوم

الهاتف: +973 17565171

البريد الإلكتروني: enquiries@northstar-telecom.net

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