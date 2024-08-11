قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الأكتتاب في الاصدار السادس من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية - والبالغ حجمه حوالي 1.32 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 2.08 مليار جم والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية و تم الانتهاء من الإصدار وقد قام كل من شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب و البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بضمان تغطية الاصدار، و بنك مصر أمين الحفظ و البنك الأهلي المصري بدور متلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

عن الأهلى فاروس

تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري و التي تتبع مجموعة الاهلي للخدمات الماليه العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة الأهلى للخدمات المالية.

تعد الأهلى فاروس التابعة لمجموعة للخدمات المالية كبنك الإستثمار التابع للبنك الأهلى المصرى و التى تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تحتل مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.

عن شركة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية

جلوبال كورب هي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية كاملة ورائدة مقرها في مصر ؛ منذ إنشائها في عام 2015. تعمل جلوبال كورب لخدمة العملاء في العديد من الصناعات ، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الأحجام التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الإيجارات المالية والتشغيلية وحلول التخصيم والتمويل المهيكل التي تدعم العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام من خلال خيار تمويل بديل.

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