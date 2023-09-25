بهيكل تسعير مبتكر يعد الأول من نوعه بالسوق المصري لأدوات الدين قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الاول لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري والبالغ حجمه حوالي 789 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جم والمحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري و كما قامة شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب ار اس ام – مجدي حشيش و شركاه بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

هذا وقد أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات، حيث قام فريق عمل الشركة بإتمام ٩ عمليات ناجحة خلال العام الحالي ضمت عمليات استحواذ و طروحات أسهم و سندات بلغت إجمالي قيمتها ٤٠ مليار جنيه مصري.

وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بذلك الإصدار بالأساس لما يمثله من هيكل تسعير جديد يتم تقديمه لأول مرة بالسوق الأمر الذي يعد تكليل لجهود فريق العمل الحالي بالشركة في تقديم افكار مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الحالية وهو ما يعد استمرار لنجاحات الشركة في اغلاق عدد 15 إصدار في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي و البنك الاهلي الكويتي و بنك البركة و بنك فيصل و ميد بنك بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه مصري ومدتها 59 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.

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نبذة عن الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب

تُعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الأهلى المصرى.

تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.

نبذة عن شركة رواسي للتطوير العقاري

تم تأسيس شركة رواسي للتنمية العمرانية في 2021 كشركة مشتركة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصص متساوية استجابة للأداء العالي لقطاع التنمية العمرانية. تأسست الشركة لغرض تخطيط وإنشاء وتطوير المناطق العمرانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية في مجال الأنشطة العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة الشركة شراء الأصول العقارية بغرض التطوير أو البيع. يبلغ رأس مال الشركة المصدر 2 مليار جنيه ورأس المال المدفوع ورأس المال المصدر 200 مليون تقوم شركة رواسي للتنمية العمرانية بشراء أصول تابعة لمجموعة طلعت مصطفى نتيجة لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما، علاوة على أن مجموعة طلعت مصطفى مسؤولة عن تحصيل أصول مجموعة رواسي .