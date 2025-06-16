دبي تُرحّب بالمستثمرين الأفراد عبر نموذج استثماري يغيّر قواعد اللعبة

منصّات ذكية، استثمار جزئي، وعقارات متجدّدة... الوصفة المثاليّة للعوائد الماليّة

دبي، الإمارات - في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة فريدة للمشاركة في صفقات تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها، أعلنت "سمارت كراود" (SmartCrowd)، وهي أوّل منصّة مرخّصة ومتخصّصة في التمويل العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لمنتجها الجديد "فليب" (Flip)، وهو حل استثماري ذكي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعيّة في سوق العقارات.

من خلال نموذج التملّك الجزئي، يمنح هذا المنتج الفرصة لجمهور أوسع من المستثمرين الطموحين الذين يتطلّعون إلى تحقيق عوائد مجزية للاستثمار في سوق دبي العقاري دون الحاجة إلى رأس مال كبير. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام "سمارت كراود" بتوسيع آفاق الاستثمار العقاري الذكي، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تمكين الأفراد من بناء ثرواتهم والمشاركة الفاعلة في واحدة من أكثر الأسواق العقاريّة ديناميكيّة في المنطقة.

"فليب" ليس مجرّد منتج استثماري عقاري تقليدي، بل هو نموذج متطوّر وأداة فعّالة أثبتت نجاحها في الواقع، واليوم أصبحت في متناول شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد الطامحين للدخول إلى سوق ظلّت لفترة طويلة حِكراً على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

وبعد تنفيذ وبيع أربعة مشاريع ناجحة بالكامل من خلال "فليب"، تؤكد "سمارت كراود" أن هذا النموذج المجزّأ للاستثمار العقاري يشكّل فرصة حقيقيّة للوصول إلى سوق تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها بعوائد مجزية، بأسلوب ذكي وشفّاف ومُنظّم.

وفي ضوء هذا النجاح المتسارع، تدعو "سمارت كراود" المزيد من المستثمرين للانضمام إلى هذه التجربة الفريدة التي تعيد رسم مشهد الاستثمار العقاري في دبي، وتفتح الباب أمام الجميع -وليس فقط النخبة- للاستفادة من واحدة من أكثر الأسواق العقاريّة ربحيّة وحيويّة في المنطقة.

غالباً ما تتطلّب الصفقات التقليديّة في مجال تجديد العقارات وإعادة بيعها ملايين الدراهم كرأس مال أولي، إلى جانب خبرة معمّقة في القطاع، وعلاقات متينة مع نخبة من المقاولين والمصمّمين ومديري المشاريع. إلا أن "سمارت كراود" أزالت هذه العوائق، لتمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مشاريع تجديد عقارات تصل قيمتها إلى أكثر من 35 مليون درهم إماراتي دون أن يتحمّلوا أعباء إدارة العمليات بأنفسهم.

حقق نموذج "فليب" نتائج مذهلة حتى الآن، ففي غضون 10 أيام فقط، نجح مشروعه الأحدث، الكائن في "دبي هيلز" والمقدّرة قيمته بـ16.2 مليون درهم إماراتي، في تأمين أكثر من 50% من التمويل، ما يعكس حجم الإقبال القوي على هذه الفرص الاستثمارية الحصرية.

تتولّى "سمارت كراود" إدارة العملية من البداية حتى النهاية، بدءًا من العثور على عقارات منخفضة السعر في مواقع جاذبة، إلى الإشراف على تنفيذ أعمال التجديد بمعايير احترافيّة، وصولاً إلى إعادة البيع مقابل أكبر عائد ممكن، وذلك خلال فترة تتراوح عادةً ما بين 9 شهور إلى 18 شهراً. وما على المستثمر سوى اختيار المشروع، والاستثمار بحصص جزئية، ثم تقاسم الأرباح عند إعادة البيع.

نجح نموذج "فليب" من "سمارت كراود" حتى اليوم في تأمين التمويل لـ 10 مشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون درهم إماراتي، بينها أربع صفقات مكتملة حقّقت عائداً يفوق 90 مليون درهم من استثمار تبلغ قيمته 63 مليون درهم إماراتي. وبتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 28% بالمتوسط خلال 15 شهراً، استطاع منتج "فليب" ترسيخ معيار جديد للكفاءة في الاستثمار العقاري.

تعليقًا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لـ"سمارت كراود"، ريز أحمد، إن "أغلب الناس لا يدركون أنه بإمكانهم الاستثمار في مشاريع تجديد العقارات الكبرى حتى وإن لم يمتلكوا الملايين في حساباتهم البنكيّة. "فليب" يقدّم فرصة نادرة للمستثمرين الأفراد؛ فرصة قائمة فعليّاً وتحقق نتائج ملموسة. نحن نعيد تعريف مفهوم تدوير العقارات الفاخرة، ونجعل هذا المجال متاحاً لشريحة واسعة من الناس أكثر من أي وقت مضى. كثيراً ما يُقال هذا منتج "يغيّر قواعد اللعبة" حتى كاد هذا التعبير يفقد معناه، ولكنه ينطبق بالفعل على "فليب"، فهو بالفعل يغيّر هذه القواعد".

تشهد سوق العقارات في دبي طفرة في الطلب على المنازل العصريّة الجاهزة للسكن، خاصةً في تجمّعات مثل "دبي هيلز استيت" و"جميرا جولف إستيت" و"جزر جميرا" و"البراري" و"نخلة جميرا". ويواكب "فليب" هذا الإقبال من خلال تحويل عقارات غير مُستغلة إلى أصول فاخرة تُحقّق عوائد مرتفعة عند إعادة البيع.

ونظراً لشدّة التنافس على مشاريع "فليب" في ظلّ ارتفاع الطلب الاستثماري، لا تبقى هذه الفرص متاحة لفترة طويلة، ما يمنح المستثمرين فرصة نادرة ليكونوا جزءاً من تجربة استثماريّة حصريّة ومربحة، مدعومة بسجل حافل بالنجاحات.

حول "سمارت كراود"

"سمارت كراود" هي أوّل منصّة خاضعة لإشراف تنظيمي، متخصّصة بالاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مرخّصة من "سلطة دبي للخدمات المالية" ومسجَّلة في "مركز دبي المالي العالمي". كمنصة رائدة في مجال التملّك الجزئي للعقارات في دبي، تتيح "سمارت كراود" للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستثمار في عقارات مميزة، ضمن إطار استثماري آمن وشفاف وخاضع للإشراف التنظيمي.

سواء عبر تحقيق دخل طويل الأمد من الإيجارات أو من خلال استراتيجيات التجديد وإعادة البيع قصيرة الأجل، توفّر "سمارت كراود" الفرصة للمستثمرين الأفراد ليبنوا ثرواتهم في سوق العقارات الإماراتيّة بكلّ ثقة ووضوح.

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