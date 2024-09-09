الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات والتي تبسط المعلومات لتظهر قوة التحليلات، عن تعاونها مع "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع" المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز DFM: ALANSARI.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية ومن ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة – التي يبلغ عددها أكثر من 250 فرعاً موزّعاً على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة - للتحقّق من الهوية واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني. ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات على خدمات، ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية العربية المتحدة دون الحاجة لزيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.

ووقّع كلّ من سعادة/ مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" اتفاقية التعاون في حفل حضره نخبة من المدراء من الجهتين.

وتعليقاً على هذا التعاون قال سعادة/ مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: "مع تزايد طلب الشركات للحصول على الائتمان، قمنا بتبسيط عملية الحصول عل التقرير الائتماني للشركات في جميع أنحاء الدولة. والآن، يمكن للشركات تقديم طلب التقرير الائتماني للشركة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة لدفع الرسوم والحصول على التقرير الائتماني. وهذا يؤكد لعملائنا دورنا الراسخ في استمرار تقديم خدمات رقمية سَلسة ودون تأخير".

بدوره، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة": "إدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه تقارير الائتمان، نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتمكين الشركات من الحصول على التقارير الائتمانية بسهولة أكبر عبر شبكة فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وتنعكس هذه الخطوة إيجابياً على الشركات التي تمارس أعمالها في الدولة، وتسهم في تعزيز الكفاءة وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات والبيانات. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تماشياً مع رؤيتنا وأهدافنا المشتركة المتمثّلة في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز القيمة التي نُتيحها للشركات العاملة في الدولة".

وتقدّم "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" منتجات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، حيث يشتمل التقرير الائتماني على كافة المعلومات الائتمانية تفصيلًا، أما التقييم الائتماني فهو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثّر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية خلال فترة 12 شهراً. ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة كحدّ أدنى و900 نقطة كحدّ أقصى.

نبذة عن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"

"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى طلب وتنظيم جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها ونشرها. ثم يتم إنتاج هذه المعلومات في مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالائتمان ضمن عملية رقمية بالكامل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.etihadbureau.ae أو تنزيل تطبيق "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" المتاح على متجري التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي".

نبذة عن الأنصاري للصرافة:

تعد الأنصاري للصرافة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.

وشهد العام 1966 افتتاح أول فرع للشركة المرخصة والمنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومنذ ذلك الحين، خطت الشركة خطوات سريعة لتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من كبرى شركات الصرافة في الإمارات مع أكثر من 256 فرعاً في جميع أنحاء الدولة (اعتباراً من ديسمبر 2023)، إلى جانب فريق عمل متكامل يضم أكثر من 4500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات. وتجري الشركة نحو 134 ألف معاملة يومياً (اعتباراً من ديسمبر 2023).

ومنذ تأسيسها، تواصل الأنصاري للصرافة توسيع محفظة خدماتها عبر إضافة مجموعة من الحلول الرقمية، ومن أبرزها "تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية"، الحائز على جوائز عدة، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي والكاونترات الذكية داخل فروعها.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: https://alansariexchange.com/

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