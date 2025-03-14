أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، عن تعاونها الاستراتيجي مع ماستركارد لإصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق باسم "جيون ماستركارد" ( Jaywan Mastercard) في دولة الإمارات .

وستتيح بطاقات الخصم والدفع المسبق "جيون ماستركارد" لحاملي البطاقات إجراء معاملات دفع أكثر أماناً وبساطة وذكاءً وسهولةً في الوصول، بما في ذلك عمليات التجارة الإلكترونية، مما يرسخ معايير جديدة في قطاع المدفوعات بالإمارات من خلال الجمع بين المنتجات المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة.

وسيوفر هذا التعاون الجديد قيمة استثنائية من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المحلية والدولية عبر شبكتي ماستركارد والاتحاد للمدفوعات، مما يسهم في منح العملاء مزيداً من الراحة والأمان وتجربة دفع أكثر سلاسة. وستعمل شركة الاتحاد للمدفوعات وماستركارد معًا لتوفير حلول مرنة تلبي متطلبات نظام المدفوعات المتطورة في الإمارات، وتعزز تجربة المستخدمين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات:"يسرّنا الإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد والذي يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تبني ودعم الجيل الجديد من المدفوعات الرقمية في الإمارات. ويُعدّ إصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق جيون ماستركارد خطوة مهمة لرؤيتنا المتمثلة في تحقيق مشهد مالي أكثر شمولاً وابتكاراً. ومن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، نهدف إلى توفير مزيد من الراحة والأمان وتسهيل الوصول إلى شبكة عالمية من الخدمات المالية لمواطنينا والمقيمين في الدولة. ولا يقتصر هذه التعاون على تعزيز تجربة الدفع فحسب، بل يسهم كذلك في دعم أهداف النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة".

ومن جانبه، قال جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد:"نلتزم في ماستركارد، بدعم الشمول المالي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء على إجراء معاملات سلسة وآمنة داخل الإمارات وخارجها. ونحرص على العمل عن كثب مع الجهات المحلية والاتحادية كجزء من التزامنا بدعم النمو في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد للمدفوعات لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين المزيد من الأفراد للاستفادة من المزايا والفوائد التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي".

نبذة عن الاتحاد للمدفوعات

تلعب شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، بصفتها الكيان الوطني للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا حاسمًا في تطوير وتشغيل أفضل بنية تحتية وطنية للمدفوعات. انطلاقًا نحو هدفها لدعم رؤية الحكومة ليصبح المجتمع أقل اعتمادًا على النقد والرقمنة الوطنية، تقدم AEP نفسها بشكل استراتيجي كشركة تطرح حلول دفع مبتكرة وقابلة للتشغيل البيني، كما تُمكن المؤسسات المالية بتعزيز تجربة العملاء وتعزيز قوة وفعالية وأمان البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة موقع الاتحاد للمدفوعات: https://aep.ae

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتنا الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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