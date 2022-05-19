على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022

-مذكرات التفاهم تتمحور حول تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات خدمات السكك الحديدية والعمليات التشغيلية لقطارات البضائع والركاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الاتحاد للقطارات ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" وشركتي "هاي سبيد وان" و"جي بي رايل فاريت" البريطانيتين، بهدف تعزيز سبل التعاون تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات خدمات السكك الحديدية والعمليات التشغيلية لقطارات البضائع والركاب، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تطوير خدمات السكك الحديدية في دولة الإمارات.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022، الذي تستضيفه شركة الاتحاد للقطارات ويُعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مدى يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي.

ووقع مذكرات التفاهم سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات ، وخوان ماتياس أرتشيلا، مدير أول للأعمال الدولية من شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي"، وديان كروثر الرئيس التنفيذي لشركة "هاي سبيد وان" وجون سميث الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي رايل فاريت"، بحضور عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.

وتعتبر شركة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" واحدة من أهم شركات القطارات حول العالم، حيث تقوم بتشغيل أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في أوروبا وثاني أكبر شبكة في العالم، حيث تشغّل نحو 5 آلاف قطار يومياً وأكثر من 500 مليون مسافر في العام، أما شركة "هاي سبيد وان" فهي الشركة البريطانية التي بتشغيل قطارات الركاب فائقة السرعة في المملكة المتحدة كما أنها تملك امتياز امتلاك وتشغيل وصيانة مسار السكك الحديدية عالية السريعة الوحيد في المملكة المتحدة، في حين تعتبر شركة "جي بي رايل فاريت" ثالث أكبر شركة شحن بالقطارات في المملكة المتحدة ومن بين الأسرع نمواً في مجال نقل البضائع، حيث تقوم بنقل ما يعادل 22% من البضائع في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، حرص الشركة على تحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية وتطوير مشروع قطار الاتحاد وفق الجدول الزمني المعتمد، ولتحقيق ذلك تعمل باستمرار على عقد الاتفاقيات والشراكات التي تعنى بالارتقاء بفعالية وكفاءة شبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أبرز الجهات العالمية الرائدة في قطاع السكك الحديدية لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات".

وتتمحور مذكرات التفاهم حول تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات في قطاع السكك الحديدية وصيانتها وإدارة التطوير التقني مثل التخطيط والتصميم والتطوير والتكليف بالإنشاءات.

ويشار إلى أن شركة الاتحاد للقطارات تستضيف الدورة السادسة عشر من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية للمرة الأولى في إمارة أبوظبي، ويعد المعرض أكبر فعالية متخصصة بقطاع النقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، شارك خلاله نخبة من قادة قطاع النقل وكبار المسؤولين التنفيذيين وأبرز صنّاع القرار والممثلين عن الهيئات والجهات الحكومية، لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحاً في مشهد قطاع النقل والسكك الحديدية العالمي وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في القطاع.

وحضر المؤتمر أكثر من 600 من كبار الشخصيات والوزراء والمختصين في قطاع النقل والبنية التحتية من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيجمع أكثر من 6000 مشاركاً وما يزيد على 200 متحدثاً و250 جهة عارضة.

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نبذة عن الاتحاد للقطارات (www.etihadrail.ae):

تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، وتقدر بمسافة 264 كم وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس.

وقد وقعت شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لنقل الكبريت من شاه وحبشان إلى الرويس. كما تخوض الاتحاد للقطارات مفاوضات تجارية وتقنية في مراحل متقدمة مع شركاء آخرين محتملين.

سوف تعمل شبكة القطارات وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل، وطبقاً لأعلى المستويات العالمية، وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ 1,200 كيلومتر، دافعة بذلك عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة، وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفعالة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجاورة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قسم الاتصالات المؤسسية / الاتحاد للقطارات

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