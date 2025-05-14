يمكن لأعضاء برنامجي ضيف الاتحاد وبرنامج الولاء Miles & Go التابعين لشركتي الاتحاد للطيران وطيران تاب البرتغالية من اكتساب واستبدال أميالهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أُطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات وطيران تاب البرتغالية، الناقل الوطني للبرتغال، اتفاقية شراكة للمسافر الدائم اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 تُمكّن أعضاء برنامجي ضيف الاتحاد وبرنامج Miles & Go من اكتساب واستبدال أميالهم على متن أيٍّ من الشركتين.

ويُمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد استبدال أميالهم برحلات جوية، وإقامات فندقية حول العالم، أو عند التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات في متجر مكافآت ضيف الاتحاد. أما أعضاء برنامج Miles&Go فيمكنهم إنفاق أميالهم على الرحلات الجوية ومجموعة من العروض الإضافية، مثل المنتجات المتوفرة على متجر طيران تاب.

بالحديث عن الموضوع، صرّح مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: "يسعدنا إطلاق شراكتنا لبرنامج المسافر الدائم مع طيران تاب البرتغالي لنوفر لضيوفنا المزيد من الطرق لكسب واستبدال أميالهم عبر شبكة وجهاتنا في الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا. ونحن ملتزمون بتوسيع عروض برنامج ضيف الاتحاد ومكافأة أعضاء برنامج الولاء لدينا أينما سافروا. كما أننا نتطلع إلى الترحيب بأعضاء برنامج Miles&Go على متن الاتحاد للطيران، ومنحهم إمكانية كسب أو استبدال أميالهم عند اختيارهم السفر عبر شبكتنا المتنامية."

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب اتفاقية المشاركة بالرمز التي أُبرمت بين الشركتين في عام 2023، مما يتيح ربطًا أفضل للضيوف، ويوفر المزيد من الوجهات والخيارات عبر شبكة عالمية متكاملة. تُكمل شبكات كلتا الشركتين بعضهما البعض، حيث تغطي وجهات في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والشرق الأوسط.

وتتيح اتفاقية الرمز المشترك لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الحصول على مكافآت عند السفر إلى وجهات مثل لوس أنجلوس وريو دي جانيرو وكانكون، بينما سيتمكن أعضاء برنامج TAP Miles & Go من كسب أميال عند استكشاف شبكة الاتحاد المتوسعة مع وجهات جديدة مثل شيانغ ماي وهونغ كونغ وميدان.

من جهته، علّق بيدرو فلوريس ريبيرو، مدير برنامج Miles & Go بالقول: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نوفر لأعضاء برنامج TAP Miles & Go إمكانية استبدال أميالهم برحلات جوية على متن الاتحاد للطيران عبر مجموعة من الوجهات الجذابة. كما نرحب بأعضاء برنامج ضيف الاتحاد لاستكشاف شبكة طيران تاب البرتغالية وكرم ضيافتنا وخدماتنا البرتغالية المميزة."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

نبذة عن طيران تاب

تاب هي شركة الطيران الرائدة في البرتغال وهي عضو في تحالف ستار منذ عام 2005. تحلق شركة طيران تاب البرتغالية منذ عام 1945، من مقرها في لشبونة، وهي محطة سفر مميزة في أوروبا، عند مفترق الطرق مع إفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. تعد شركة طيران تاب البرتغالية شركة الطيران الرائدة عالميًا بين أوروبا والبرازيل. تقدم تاب أكثر من 1250 رحلة أسبوعية إلى 85 مدينة، بما في ذلك 7 مطارات في البرتغال و10 في أمريكا الشمالية و14 في أمريكا الوسطى والجنوبية و12 في إفريقيا و42 في أوروبا (بالإضافة إلى البرتغال). وقد التزمت تاب التزامًا واضحًا بتحديث أسطولها وتقديم أفضل منتج في قطاع الطيران لعملائها، وهي تدير أحد أحدث الأساطيل في العالم، مع جميع طائرات إيرباص من الجيل التالي NEO: A320neo وA321neo وA321LR وA330neo، بكفاءة فائقة ومستويات انبعاثات منخفضة. وتُشغّل تاب أيضًا 19 طائرة إمبراير ضمن أسطولها الإقليمي (TAP Express). وقد صُنّفت شركة طيران تاب، وفقًا لتصنيفات شركات الطيران لعام 2025، كأكثر شركات الطيران أمانًا في أوروبا، والحادية عشرة عالميًا، كما حازت على جائزة "أفضل شركة طيران أوروبية إلى أفريقيا"، وجائزة "أفضل شركة طيران أوروبية إلى أمريكا الجنوبية" من جوائز السفر العالمية في أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، و2024.

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