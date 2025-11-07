فرصة كسب واستبدال الأميال لأعضاء برنامجي فورتشون وينغز كلوب وضيف الاتحاد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - عززت الاتحاد للطيران شراكتها مع خطوط هونغ كونغ الجوية من خلال إطلاق اتفاقية شراكة بالرمز وتوقيع اتفاقية متبادلة لبرنامج الولاء خلال حفل أقيم في هونغ كونغ مساء يوم 4 نوفمبر 2025، بالتزامن مع وصول رحلة الاتحاد الافتتاحية من أبوظبي إلى مطار هونغ كونغ الدولي.

رحلات ربط سلسة

تتوفر رحلات خطوط هونغ كونغ الجوية بين هونغ كونغ وأبوظبي للحجز الآن كرحلات تابعة لشركة الاتحاد للطيران وتحمل رمزها EY، بينما يمكن للمسافرين السفر على متن طيران الاتحاد إلى وجهات يابانية شهيرة بما في ذلك فوكوكا، هوكايدو-سابورو، أوساكا، وأوكيناوا على متن رحلات تشغلها خطوط هونغ كونغ الجوية تحت رمزها "HX". وهذا يعني حجز تذكرة واحدة للرحلة بأكملها، وتخليص معاملات السفر لمرة واحدة، من دون الحاجة لنقل الأمتعة. وبذلك تصبح أبوظبي الجسر السهل الذي يربط منطقة الصين الكبرى واليابان بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

كسب واستبدال النقاط على مستوى الشبكة: برنامج ولاء متبادل

بموجب الاتفاقية، سيتمكن أعضاء برنامج فورتشون وينغز كلوب Fortune Wings Club التابع لخطوط هونغ كونغ الجوية وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من الاستمتاع بميزات الكسب والاستبدال المتبادل للنقاط عبر شبكتي الشركتين بالكامل. ويرتكز هذا على الشراكة الحالية لطيران الاتحاد مع خطوط هاينان الجوية ويمكّن أعضاء برنامج فورتشون وينغز كلوب من جمع واستبدال النقاط على رحلات هونغ كونغ التي أطلقتها الاتحاد مؤخرًا. وبهذه الإضافة، يتصدر برنامج ضيف الاتحاد برامج الولاء غير التابعة للتحالفات الجوية من حيث أكبر عدد لشركاء طيران على مستوى العالم.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "توفر هذه الشراكة قيمة كبيرة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من خلال الاستفادة بالكامل من ميزات الكسب والاستبدال عبر شبكة خطوط هونغ كونغ الجوية، بالإضافة إلى رحلات المشاركة بالرمز إلى وجهات يابانية عالية الطلب. وهذا يؤكد التزامنا بتزويد ضيوفنا الأوفياء بمرونة أكبر ونطاق أوسع ومكافآت متميزة."

وقال لويس لي، نائب الرئيس التنفيذي لخطوط هونغ كونغ الجوية: " تمثل هذه الشراكة إنجازاً هاماً في عودة خطوط هونغ كونغ الجوية إلى السوق الدولية. إن توسيع نطاق اتفاقية المشاركة بالرمز وإطلاق برنامج الولاء المتبادل لا يفيد المسافرين من كلا الشركتين فحسب، بل يضع أيضاً الأساس لتعزيز التعاون التجاري بينهما."

وتابع : "بدأت شراكتنا مع الاتحاد للطيران في عام 2014 من خلال المشاركة بالرمر وقد شهدنا في السنوات الأخيرة طلبًا قويًا ومتزايدًا على السفر من منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى هونغ كونغ وغيرها من المدن الآسيوية الكبرى. بصفتها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب أبوظبي دوراً حيوياً في تسهيل التجارة والروابط الاقتصادية بين هونغ كونغ والشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة المتجددة ستخلق فرصاً تجارية كبيرة لكلا الشركتين الجويتين وستوفر مزيداً من الراحة والقيمة للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء."

يجمع هذا التحالف المعزز بين نطاق استراتيجي للشراكة بالرمز وبرنامج ولاء متميز، مما يوفر اتصالاً وقيمة لا مثيل لهما للمسافرين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.etihad.com/en/etihadguest.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن خطوط هونغ كونغ الجوية

تأسست خطوط هونغ كونغ الجوية عام 2006، وهي شركة طيران متكاملة الخدمات، راسخة الجذور في هونغ كونغ. تُسيّر الشركة رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، وتحافظ حاليًا على اتفاقيات شراكة بالرمز مع العديد من شركات الطيران ومقدمي خدمات العبارات. تُشغّل خطوط هونغ كونغ الجوية أسطولًا كاملًا من طائرات إيرباص، وقد حصلت على تصنيف الأربع نجوم المشهود له عالميًا من سكاي تراكس منذ عام 2011. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني hongkongairlines.com أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكدإن، تويتر، إنستغرام، وفيسبوك.

