وستوفر الشراكة التجارية لعملاء الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية إمكانية أكبر للوصول إلى وجهات جديدة وعروض خدمة موسعة، مما يعزز الروابط التجارية واللوجستية بين الشرق الأوسط والصين وخارجهما.

وتؤكد اتفاقية الأعمال المشتركة التزام كلتا شركتي الطيران بالابتكار والتميز في خدمة العملاء وتعزيز البنية التحتية للشحن الجوي.

ميونخ ، 3 يونيو 2025 – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية أعمال مشتركة مع خطوط إس إف الجوية، الشركة الصينية الرائدة في قطاع الشحن الجوي، من أجل تحسين عمليات الشحن وزيادة سعة الشبكة وتوفير مرونة أكبر وخيارات أوسع للعملاء. ووقّع الاتفاقية أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لدى الاتحاد للطيران؛ ولي شينج، نائب رئيس مجموعة إس إف ورئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الاتحاد للطيران مع خطوط إس إف الجوية من أجل التسويق المشترك وتحقيق التكامل في خدمات الشحن الجوي بين الشركتين. وتهدف الشراكة إلى تعزيز النمو التدريجي وإنشاء شبكة سلسة ومشتركة تتيح للعملاء الوصول إلى قائمة واسعة من الوجهات، كما تسهم في زيادة سعة الشحن وتعزيز كفاءة الخدمات.

وتشتمل الشراكة على خطط لتحسين قائمة الخيارات المتاحة للعملاء من خلال تعزيز الوصول وسعة الشبكة على الخطوط التجارية الرئيسية. كما سيستثمر الطرفان في تحسين جودة الخدمة وكفاءة العمليات، لضمان توفير تجربة عملاء متسقة وعالية المستوى.

وتتيح الشراكة إمكانية التنسيق بخصوص استراتيجيات التسعير وتوحيد معايير الخدمات، مما يوفر عروضاً سلسة وتنافسية. كما تدعم التوزيع الاستراتيجي للرحلات الجوية وجهود المبيعات ومحافظ العملاء، مما يتيح إمكانية المشاركة في اتخاذ القرار ويعزز الانسجام التشغيلي بين الطرفين.

وتوفر الشراكة بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية مرونة أكبر وحلولاً مخصصة تلبي احتياجات العملاء المتنامية، لا سيما في ضوء نمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود والشحنات المستعجلة والخدمات اللوجستية المتخصصة. وهي تركز على شرائح خدمات الشحن الرئيسية، بما فيها خدمتا سيكيورتيك وفارما لايف من الاتحاد للشحن، التي تسهّل نقل الأجهزة الإلكترونية عالية القيمة والمعدات الحساسة والمنتجات الدوائية مضبوطة الحرارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لدى الاتحاد للطيران: "يعدّ هذا الاتفاق التجاري خطوة مهمة ضمن إطار استراتيجية الاتحاد للطيران لتعزيز الترابط العالمي وتوفير قيمة أعلى للعملاء. ونعمل على توسيع قائمة الخدمات المتوفرة من خلال التعاون الوثيق مع خطوط إس إف الجوية، وذلك من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مكانتنا التنافسية ضمن قطاع الشحن الجوي".

ومن جهته، قال لي شينج، نائب رئيس مجموعة إس إف ورئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية:"تمثل هذه الاتفاقية إنجازًا مهمًا لخطوط إس إف الجوية في إطار سعيها المستمر لبناء شبكتها الدولية. وتتيح لنا الشراكة مع الاتحاد للطيران زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق، ما يوفر لعملائنا خدمات متميزة. وسنعمل معًا على تعزيز الابتكار والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية عالية الجودة.".

ومن المتوقع أن تحقق الشراكة الجديدة بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية زيادة في مستوى كفاءة الأعمال، وتعزيز نمو العائدات وتحسين رضا العملاء. كما أنها تتيح للطرفين توفير حلول شحن جوي عالمية المستوى تواكب الاحتياجات المتنامية في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمحة حول خطوط إس إف الجوية:

شركة خطوط إس إف الجوية المحدودة (ويُشار إليها فيما يلي بـ"خطوط إس إف الجوية")، التي تأسست في عام 2009، هي شركة طيران للشحن تابعة لشركة إس إف إكسبريس، وتُعد حاليًا أكبر شركة طيران شحن في الصين من حيث حجم الأسطول. يقع مقرها الرئيسي في مدينة شينزن، وتدير عملياتها من خلال أربعة قواعد طيران رئيسية في شينزن، وهانغتشو، وبكين، ومدينة إيتشو، مع تركيزها على تقديم خدمات النقل الجوي السريع الآمن والفعّال، إلى جانب حلول لوجستية جوية مُخصصة لعملائها.

كما تلتزم الشركة بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية، بما في ذلك خدمات النقل الطارئ والإنقاذ. وحتى مايو 2025، نما أسطول طائرات الشحن المخصصة التابع للشركة ليصل إلى 90 طائرة، وتغطي شبكتها أكثر من 120 وجهة محلية ودولية (بما في ذلك الوجهات التي خدمتها سابقًا). وقد أسست الشركة شبكة مسارات شحن قوية توفر تغطية محلية شاملة ونطاقًا عالميًا واسعًا.

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