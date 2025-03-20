تبدأ الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى أديس أبابا اعتبارًا من 1 أكتوبر، بينما ستنطلق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أبوظبي في 15 يوليو

ستكون أديس أبابا الوجهة الجديدة الخامسة عشرة للاتحاد للطيران في عام 2025، وأبوظبي الوجهة الـ145 للخطوط الجوية الأثيوبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت الناقلتان الوطنيتان لدولتي الإمارات وإثيوبيا اليوم اتفاقية شراكة تجارية مشتركة من ِشأنها أن تحدث نقلة نوعية في سبل التواصل أفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا. كما تضم هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تم التوقيع عليها اليوم في مقر الخطوط الجوية الإثيوبية، اتفاقية للمشاركة بالرمز، مما سيوفر للضيوف المسافرين فرصًا أكبر للسفر بسلاسة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات عبر شبكات الطيران الخاصة بكلتا الشركتين.

في إطار هذا التعاون، ستطلق الشركتان رحلات جديدة بين أبوظبي وأديس أبابا، مما يعزز الروابط ويعمق التعاون بين المنطقتين.

وعليه، ستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي إلى مطار زايد الدولي في 15 يوليو، بينما ستطلق الاتحاد للطيران رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتبارًا من 1 أكتوبر.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستتيح اتفاقية الشراكة الجديدة بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية لكلا الشركتين التعاون في تطوير وتوسيع المسارات بين الإمارات وإثيوبيا، بالإضافة إلى تعزيز سبل التواصل عبر شبكاتهما. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير قيمة إضافية للمسافرين من خلال تعزيز الروابط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مما يسهم في بناء شبكة مشتركة أكثر سلاسة وفعالية.

في هذه المناسبة، تحدّث أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية التجارية المشتركة خطوة هامة لضيوف كلا الشركتين. إن إطلاق الرحلات بين أديس أبابا وأبوظبي يربط شبكاتنا المتوسعة، مما يتيح لضيوفنا الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة ومتزايدة من الوجهات عبر مراكزنا الرئيسية. كما تفتح هذه الشراكة المجال لمزيد من التعاون في مجالات متعددة مثل برامج الولاء، و التدريب والشحن."

"نحن في غاية الحماس لاستقبال الزوار الإثيوبيين في أبوظبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بكرم الضيافة الأصيلة، والتعرف على الثقافة الغنية للمدينة. من الشواطئ الخلابة والمعالم الثقافية العالمية إلى المنتزهات الترفيهية الرائعة والمناظر الطبيعية الصحراوية الهادئة، تقدّم أبوظبي مجموعة متنوعة من النشاطات التي تناسب جميع الأذواق وتوفر تجارب لا تُنسى."

من جهته، علّق مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، بالقول: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران. فهي تمثّل إنجازًا هامًا في جهودنا لتعزيز الربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. من خلال الاستفادة من شبكاتنا المشتركة، نلتزم بتوفير وسائل سفر أكثر راحة مع خدمة استثنائية لضيوفنا. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية القوية ودفع النمو الاقتصادي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة."

وتابع: "في إطار استراتيجيتنا لتعزيز الحضور العالمي للخطوط الجوية الإثيوبية، يمثل إطلاق رحلتنا الجديدة إلى أبوظبي وجهتنا الثالثة في الإمارات، بعد دبي والشارقة (الشحن). ومع أكثر من 120 رحلة أسبوعية للركاب والبضائع إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، نحن ملتزمون بتوفير وسائل ربط سلسة وخدمة استثنائية لعملائنا."

وتعكس الاتفاقية التزامًا مشتركًا بتقديم خيارات سفر موسعة ورحلة أكثر سلاسة للمسافرين بين أبرز الوجهات في أفريقيا عبر شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، مثل دار السلام في تنزانيا، وكمبالا في أوغندا، وكنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولامباسا في زامبيا، وكذلك المدن الرئيسية في الإمارات وآسيا، بما في ذلك وجهات الاتحاد في باكستان وجنوب شرق آسيا، مثل كولومبو في سريلانكا، بالإضافة إلى الوجهات الجديدة مثل بنوم بنه في كمبوديا وكرابي في تايلاند.

ستُشغّل الخطوط الجوية الإثيوبية هذه الرحلات باستخدام طائرات حديثة مثل بوينغ 777 وإيرباص A350-1000 التي تمنح الضيوف المسافرين تجربة سفر مريحة. وتقدّم الخطوط الجوية الإثيوبية سبل تواصل واسعة النطاق من مطار أديس أبابا بولي الدولي، وتخدم العديد من الوجهات الدولية والمحلية مع خيارات عبور سلسة.

وتتميز العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتنوعها الغني من المعالم السياحية، بما في ذلك المتحف الوطني الإثيوبي الذي يضم الأحفورة الشهيرة "لوسي"، إلى جانب سوق ميركاتو المفعم بالحيوية.

جدول رحلات الاتحاد للطيران ابتداء من 1 أكتوبر 2025 (بالتوقيت المحلي)

أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة يومية 12:35 أديس أبابا 9:00 أبوظبي EY727 يومية 19:15 أبوظبي 13:55 أديس أبابا EY728

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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