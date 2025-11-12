المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية – بدأت الاتحاد للطيران هذا الأسبوع تشغيل رحلاتها من أبوظبي إلى المدينة المنورة، مما يعزز حضورها القوي في المملكة العربية السعودية ويوسّع خيارات السفر أمام الضيوف من فئات السياحة الدينية والأعمال والترفيه.

وتربط الخدمة المباشرة المستأنفة بين أبوظبي والمدينة المنورة، إحدى أهم المدن الدينية في العالم، ووجهة رئيسية للمسافرين لأداء الشعائر الدينية على مدار العام. وستلبي هذه الوجهة الطلب المتزايد من الحجاج والمسافرين من مختلف أنحاء العالم الباحثين عن رحلات سلسة إلى المدينة المقدسة.

وتُعد المدينة المنورة أحدث إضافة إلى عمليات الاتحاد للطيران في المملكة، مما يعزز مكانة الناقل الوطني لدولة الإمارات كأحد أبرز المساهمين في حركة السفر من وإلى السعودية. ومع إطلاق الرحلات إلى المدينة المنورة، ستُشغّل الاتحاد 93 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن سعودية، بواقع أربع رحلات يومية إلى الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية إلى القصيم. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية النمو الطموحة للاتحاد، والتي تشمل الإعلان عن 31 وجهة جديدة خلال عام واحد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يمثل إطلاق رحلاتنا إلى المدينة المنورة خطوة مهمة في تعزيز ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية، أحد أهم أسواقنا. وتحمل المدينة المنورة مكانة ثقافية وروحية عميقة لدى ملايين الأشخاص، ويشرّفنا أن نوفر لهم وسيلة سفر مريحة عبر أبوظبي إلى هذه المدينة ذات الأهمية الكبيرة. ومع هذا الخط الجديد، نتطلع لدعم حركة السفر الديني وتقديم المزيد من الخيارات والمرونة لضيوفنا عبر مركز عملياتنا في أبوظبي."

وستُشغّل الاتحاد خمس رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة عبر طائراتها من طراز إيرباص A321، ترتفع إلى ست رحلات أسبوعياً لاحقاً هذا العام. وتوفر الخدمة رحلة مريحة وسلسة بين أبوظبي والمملكة مع ضيافة الاتحاد المعروفة في درجة الأعمال والدرجة السياحية.

ترحب المدينة المنورة بملايين الزوار سنوياً لاستكشاف إرثها الإسلامي العريق ومساجدها التاريخية وأجوائها الهادئة. ويمكن للمسافرين زيارة المواقع الدينية، والأسواق التقليدية، والمعالم الثقافية الحديثة في المدينة.

ويمكن للضيوف المسافرين عبر شبكة الاتحاد الواسعة إلى المدينة المنورة الاستفادة من باقة التوقف المجانية في أبوظبي، والتي تشمل الإقامة لليلتين مجاناً في واحد من فنادق العاصمة المميزة. وتقدم أبوظبي مزيجاً غنياً من الثقافة، والعمارة الحديثة، والترفيه العالمي، بما في ذلك مسجد الشيخ زايد الكبير، إضافة إلى الوجهات البارزة في جزيرتي ياس والسعديات مثل متحف اللوفر أبوظبي، وتجربة تيم لابز Phenomena، والشواطئ والمرافق الترفيهية والحدائق الترفيهية المتنوعة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي لأبوظبي، يمكن للمسافرين من المدينة المنورة التمتع باتصالات سلسة إلى شبكة الاتحاد الواسعة عبر آسيا وأستراليا وأوروبا.

التوسّع المتنامي للاتحاد للطيران

يمثل إطلاق المدينة المنورة محطة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة بالاتحاد، حيث تواصل الناقلة توسعة شبكتها عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وفي أكتوبر، أطلقت الاتحاد رحلات إلى سومطرة (ميدان) وكمبوديا (بنوم بنه) وأديس أبابا وكرابي، كما دشنت هذا الشهر رحلات إلى شيانغ ماي، هانوي، هونغ كونغ وتونس.

جدول الرحلات بين أبوظبي والمدينة المنورة (التوقيت المحلي)

الطائرة الأيام الهبوط الوجهة الاقلاع مطار المغادرة رقم الرحلة A321 الثلاثاء، الخميس، السبت 10:50 المدينة 08:55 أبوظبي EY631 A321 الثلاثاء، الخميس، السبت 18:55 أبوظبي 15:40 المدينة EY632 A321 الأربعاء، الجمعة 16:25 المدينة 14:30 أبوظبي EY633 A321 الأربعاء، الجمعة 00:10 أبوظبي 20:25 المدينة EY634

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

