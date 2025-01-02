

• مساحة حصرية توفر الصعود المباشر على متن رحلات مختارة لضيوف الدرجات المميزة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - افتتحت الاتحاد للطيران اليوم صالة انتظار خاصة للتخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة في مطار زايد الدولي، مما يعزز تجربة السفر للركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة.

تقع الصالة الجديدة على بعد خطوات من مرافق هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للتخليص المُسبق لمعاملات السفر الأمريكية (CBP) ، وتوفر للضيوف المؤهلين مساحة هادئة للاسترخاء بعد استكمال إجراءات دخولهم إلى الولايات المتحدة وقبل صعودهم على متن الطائرة.

تقدّم الصالة المصممة بعناية مجموعة مختارة من المشروبات وخيارات مختلفة من أطباق الطعام الخفيفة، مما يكمّل تجربة السفر المميزة التي تقدمها الاتحاد للطيران. وتوفر الصالة راحة الصعود المباشر من الصالة على متن رحلات مخنارة، مما يعزز السلاسة في تجربة السفر.

وقال جون رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: "تمثل هذه الصالة الجديدة إنجازًا آخر في التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. فمن خلال الجمع بين خدمة الصالة المميزة لدينا وراحة التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجوازات الأمريكية، نقدّم لضيوفنا رحلة راقية عبر أبوظبي قبل صعودهم إلى الطائرة، علماً أن مطار زايد الدولي هو المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمة الموفرة للوقت".

وترحب صالة التخليص المُسبق لمعاملات السفر الأمريكية بالضيوف المؤهلين الذين يسافرون على متن الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من الفئة البلاتينية والزمردية. وتتوفر خيارات الدفع للدخول في حال توفرت الأماكن.

وللحصول على تجربة مميزة شاملة، ندعو الضيوف المؤهلين لبدء رحلتهم في صالة الدرجة الأولى أو درجة الأعمال الشهيرة التابعة للاتحاد للطيران في المبنى الرئيسي قبل التوجه إلى مرافق هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للتخليص المُسبق لمعاملات السفر الأمريكية قبل حوالي 90 دقيقة من موعد الرحلة.

من خلال استكمال جميع إجراءات الجمارك والهجرة الأمريكية قبل الصعود إلى الطائرة في أبوظبي، يصل الضيوف إلى الولايات المتحدة كركاب محليين، مما يوفر وقتًا ثمينًا عند الوصول حيث يمكنهم أخذ أمتعتهم والانطلاق إلى وجهتهم التالية بكل سهولة وسلاسة.

تخدم الاتحاد للطيران حاليًا أربع وجهات أمريكية مع رحلات مباشرة إلى بوسطن وشيكاغو ونيويورك وواشنطن وستقوم شركة الطيران أيضًا بإطلاق خدماتها إلى أتلانتا في يوليو 2025.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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