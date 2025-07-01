تتيح الشراكة لأعضاء كلا البرنامجين كسب واستبدال الأميال على رحلات الشركتين

تستعد الاتحاد للطيران لتدشين رحلاتها المباشرة إلى هانوي، وجهتها الجديدة، ابتداءً من 2 نوفمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– وقعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، والخطوط الجوية الفيتنامية، الناقل الوطني لفيتنام، اتفاقية شراكة للمسافر الدائم والتي تسمح لأعضاء برنامج الولاء لدى أي من الشركتين بكسب واسترداد الأميال عبر كلتا الشبكتين اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

في هذه المناسبة، قال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج الولاء "ضيف الاتحاد" في الاتحاد للطيران: " يسعدنا أن نوفر لأعضائنا مزيدًا من الطرق لكسب واستبدال أميال ضيف الاتحاد، ومكافأتهم على كل تجربة سفر استثنائية. وتُعد هذه الشراكة مكمّلة لإطلاق رحلات الاتحاد إلى هانوي ابتداءً من نوفمبر من هذا العام، حيث تتيح لأعضائنا الوصول إلى شبكة الخطوط الجوية الفيتنامية العالمية، بما في ذلك وجهات متنوعة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الرحلات الداخلية داخل فيتنام.

نتطلع إلى الترحيب بأعضاء لوتس مايلز على متن الاتحاد للطيران قريبًا، لتجربة ضيافتنا الإماراتية الأصيلة وكسب واستبدال أميالهم معنا."

وقال نغوين سي ثانه، مدير برنامج لوتس مايلز التابع للخطوط الجوية الفيتنامية: "يسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران، حيث سيوفر هذا التعاون لأعضاء لوتس مايلز فرصًا أكبر لكسب واستبدال الأميال عبر شبكة وجهات عالمية واسعة، بما في ذلك وجهات في أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط. كما يضمن تجربة سفر سلسة ومجزية، مع خدمة عالمية المستوى من كلا الناقلتين. يمثل هذا التعاون دورًا هامًا في رحلتنا لتعزيز قيمة عملائنا، ويؤكد التزامنا المستمر بتقديم تجارب سفر لا تُنسى.

وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة التزامنا بنقل صورة فيتنام وهويتها الثقافية الغنية إلى العالم."

تُجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الفيتنامية، انطلق بتوقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر من العام الماضي، وتمثل المرحلة الأولى من تعاون استراتيجي موسّع بين الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ووضع إطار رسمي لاستكشاف فرص تعاون أعمق، بما يحقق قيمة مضافة لعملاء كلا الشركتين.

وفي هذا السياق، تستعد الاتحاد للطيران لتدشين رحلاتها المباشرة إلى هانوي في نوفمبر المقبل، كواحدة من 16 وجهة جديدة ضمن خطط التوسع لهذا العام. ومن المنتظر أن تشكّل هذه الوجهة جسرًا جديدًا يربط بين فيتنام ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستقدم قيمة أكبر لأعضاء برنامج الولاء لدى كلا الشركتين.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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