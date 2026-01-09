انطلاق الرحلات في 29 أكتوبر 2026 بثلاث رحلات أسبوعية

تقدّم طائرة الاتحاد A321LR المتطورة تجربة سفر فاخرة بثلاث درجات، تشمل أجنحة الدرجة الأولى ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى أسرّة مسطحة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق خدمة جديدة إلى لوكسمبورغ، مسجلةً بذلك إنجازاً تاريخياً كأول شركة طيران من الشرق الأوسط تخدم هذا البلد. ومع بدء الرحلات في 29 أكتوبر 2026، ستصبح الاتحاد للطيران أيضاً شركة الطيران الوحيدة التي تُسيّر رحلات مباشرة بين لوكسمبورغ وأبوظبي، مما يُنشئ خطاً جوياً مباشراً بين مركزين هامين في أوروبا والشرق الأوسط.

يعكس هذا الخط الجديد الطلب المتزايد من المسافرين من لوكسمبورغ ومنطقة البنلوكس وفرنسا وألمانيا للوصول المباشر إلى أبوظبي. ستُسيّر الرحلات من وإلى مطار لوكسمبورغ (LUX)، مما يتيح للمسافرين الوصول المباشر العاصمة الإماراتية النابضة بالحياة، وبوابة الثقافة العربية.

وستُسيّر الرحلات ثلاث مرات أسبوعياً باستخدام أحدث طائرات الاتحاد للطيران من طراز A321LR، مما يوفر للمسافرين خيار السفر المباشر الأكثر تميزاً بين لوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة.

وتقدّم طائرة A321LR خدمات الاتحاد للطيران المتميزة على الدرجات الثلاث، والتي تشمل أجنحة الدرجة الأولى ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى أسرّة مسطحة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، مما يوفر راحة فائقة وخصوصية تامة. وتتميز مقاعد الدرجة السياحية من الجيل الجديد بمساحة واسعة للأرجل، وشاشات تلفزيون عالية الدقة تعمل باللمس، وتقنية بلوتوث، فضلاً عن خدمة واي فاي فائقة السرعة في جميع أنحاء الطائرة.

وسيعزز هذا الخط الجوي التواصل للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، كما سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. وباعتبار لوكسمبورغ بوابةً رئيسيةً إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا، فإن هذه الخدمة الجديدة ترسّخ حضور الاتحاد للطيران في هذه الأسواق الأوروبية الأوسع.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن هذا الخطّ التاريخي، الذي أصبح ممكناً بفضل إطلاق طائرة A321LR العام الماضي. تُقدّم هذه الطائرة الرائعة لضيوفنا تجربة سفر فاخرة بكل معنى الكلمة، وتُمكّننا في الوقت نفسه من الوصول إلى أسواق قد لا تكون متاحة لولاها. ولأول مرة، ستربط لوكسمبورغ مباشرةً بالشرق الأوسط، لتكون الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة التي تُقدّم رحلات مباشرة إلى أبوظبي.

وأضاف: "لا يقتصر هذا الخطّ على الربط الجوي فحسب، بل يهدف إلى بناء جسور جديدة بين أوروبا ودولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للأعمال والسياحة والتبادل الثقافي. سيتمكّن المسافرون من لوكسمبورغ من الوصول بسهولة ويسر إلى معالم أبوظبي السياحية العالمية، وفنادقها الفاخرة، وتجاربها العربية الأصيلة، مع الاستفادة من رحلات ربط سلسة عبر شبكتنا العالمية."

تأتي هذه الخدمة الجديدة في توقيت مثالي لتلبية احتياجات قطاعي الأعمال والسياحة على حد سواء، حيث يستفيد مسافرو الأعمال من جداول رحلات ملائمة بين أحد أهم المراكز المالية في أوروبا والعاصمة الإماراتية، بينما يمكن للمسافرين بغرض السياحة استكشاف معالم أبوظبي الشهيرة، بما في ذلك متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي الجديدين، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير. كما تجذب عروض جزيرة ياس الترفيهية، وشواطئ الإمارة البكر، ومناظرها الصحراوية الخلابة المشمسة على مدار العام، المسافرين الأوروبيين.

وسيستفيد الضيوف أيضاً من إمكانية الوصول إلى شبكة الاتحاد للطيران العالمية الواسعة، مع رحلات ربط سلسة عبر مطار زايد الدولي المتطور في أبوظبي إلى مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك وجهات شهيرة في تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا والهند.

أما الضيوف المسافرون من أبوظبي وعبر شبكة الاتحاد للطيران، فسيستمتعون باكتشاف دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وهي جوهرة أوروبية تشتهر بقلاعها الساحرة، وبلدتها القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ووديانها الخضراء، وتجمع بين سحر التاريخ وأناقة العصر الأوروبي الحديث.

ويُعدّ هذا الإعلان استمراراً لتوسع الاتحاد للطيران السريع، حيث تُصبح لوكسمبورغ أحدث وجهة تُضاف إلى شبكة خطوطها الأوروبية المتنامية.

تتوفر التذاكر للبيع الآن على موقع etihad.com.

جدول الرحلات بالتوقيت المحلي:

رقم الرحلة مطار المغادرة الاقلاع الوجهة الهبوط الأيام الطائرة EY 51 أبوظبي 02:45 لوكسمبورغ 06:55 الاثنين، الخميس، السبت A321LR EY 52 لوكسمبورغ 09:35 أبوظبي 19:05 الاثنين، الخميس، السبت A321LR

