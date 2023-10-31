رحلة الاتحاد للطيران EY224 هي أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A، تم تشغيلها كرحلة افتتاحية خاصة إلى الهند

رحلات الاتحاد للطيران ستنتقل بشكل تدريجي إلى مبنى المسافرين A في الفترة ما بين 9 وحتى 14 نوفمبر، والاتحاد تُهيب بالمسافرين بضرورة التحقق من مباني السفر خلال هذه الفترة

ابتدءًا من الساعة 11 صباحًا في 14 نوفمبر، ستنتقل جميع رحلات الوصول والمغادرة التابعة للاتحاد للطيران إلى مقرها الجديد في مبنى المسافرينA

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: بصفتها الناقل الوطني لدولة الامارت العربية المتحدة، الاتحاد للطيران، تسيّر أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطار أبو ظبي الدولي.

وانطلقت رحلة الاتحاد EY224 من أبو ظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين A اليوم الساعة 14:35. على واحدة من طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350-1000، وبلغ عدد الركاب 359 شخصًا.

رحّبت الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي بالضيوف الذين كانوا جزءاّ من الحدث التاريخي وأصبحوا بذلك أول من قام بتجربة السفر من مبنى المسافرين A الجديد.

واحتفاءً بالمناسبة، أتيحت الفرصة لجميع المسافرين، بما في ذلك المسافرين على درجة الأعمال والدرجة السياحية، ليكونوا من أوائل الضيوف لتجربة صالات الانتظار الرئيسية الجديدة للاتحاد للطيران والتي تمتد على ثلاثة طوابق في مبنى المسافرين A.

بعد استمتاعهم بتذوق وجبة من المأكولات الاحتفالية في صالة الاتحاد، اتجه الضيوف إلى البوابة C27 حيث كانت تنتظرهم زينة خاصة بالحدث إلى جانب كشك للتصويرلالتقاط صورة لتخليد هذه اللحظة التاريخية.

وتم افتتاح الرحلة الاحتفالية رسميًا بحضور جموع متميزة من الضيوف، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للطيران ومطارات أبوظبي، ورواد من قطاع الطيران، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، وإيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي، و فرانك مكروري ، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي. وألقى كل من أنطونوالدو وفرانك خطبًا ترحيباً بالضيوف الأوائل بالمطار.

وعلق أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "تبلغ هذه اللحظة أهمية كبيرة وبارزة في تاريخ الاتحاد للطيران وبشكل خاص مع اقتراب موعد احتفالنا بالذكرى العشرين في نوفمبر، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل على الفصل التالي من مسيرتنا انطلاقاً من مقرنا الجديد في مطار أبوظبي."

وأضاف: "ونتوجه بتهانينا إلى قيادة أبوظبي ونحيّهم على رؤيتهم في إنشاء واحد من أروع مطارات العالم. هذا المبنى هو قطعة معمارية رائعة ينسجم مع الطبيعية المحلية ويرحب بضيوفنا بدفء ويرتقي بتجربة سفرهم. وبينما نبدأ في الانتقال إلى مقر رحلاتنا الجديد، نتطلع إلى استقبال مزيد من المسافرين ونواصل عملنا في التوسع في أسطولنا وشبكة وجهاتنا."

ومن جهتها، صرحت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: "اليوم نشهد على لحظة تاريخية لمطار أبوظبي الدولي، وشركة الاتحاد للطيران، وإمارة أبوظبي بأسرها. تعتبر الرحلة الأولى من المبنى A حدثاً بارزاً في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي. ويوفر مبنى المسافرين A طاقة استيعابية كبيرة ومرافق عصرية لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء. نتطلع إلى استقبال المزيد من المسافرين خلال شهر نوفمبر مع استمرار زيادة عدد الرحلات القادمة والمغادرة من المبنى ".

يعد مبنى المسافرين A أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، حيث يتمتع بقدرة استيعاب تصل إلى 45 مليون مسافر سنويًا ويوفر ربط مباشر لأبو ظبي بـ 117 وجهة عالمية.

يوفر المبنى منافذ تسجيل مخصصة لضيوف الاتحاد للطيران من الدرجة السياحية، بالإضافة إلى مناطق حصرية للضيوف المسافرين على درجة الأعمال والدرجة الأولى للاستمتاع بتجربة سريعة ومتميزة. تتوفر أيضًا مرافق حديثة لتسجيل الحقائب ذاتياً بتقنية التعرف البيومترية لجميع المسافرين الراغبين في الاستفادة من التسجيل السريع.

ويمكن للضيوف الذين يسافرون على الدرجات الممتازة مع الاتحاد للطيران الاستفادة من منطقة تسليم الحقائب الخاصة على الرصيف خارج منطقة تسجيل الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، حيث سيقوم الحمالون بمساعدتهم في نقل الأمتعة.

تتميز صالات الانتظار الجديدة الواسعة التابعة للاتحاد للطيران بتشكيلة متنوعة من أساليب الطهي وخيارات تناول الطعام، بالإضافة إلى منطقة الصالة العلوية، ومساحات متعددة مخصصة للاستراحة ، منها غرفة ألعاب وغرفة العائلة. ولمزيد من الراحة، توفر الصالة وصولًا مباشراً لثلاث بوابات، ما يعني أن عدد كبير من الركاب سيكونون قادرين على الصعود إلى رحلتهم بشكل مباشر من الصالة.

وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين A بشكل تدريجي اعتبارًا من 9 نوفمبر، وخلال هذه الفترة، تهيب الاتحاد للطيران بجميع المسافرين بالتحقق بعناية من معلومات مبنى السفر الخاصة بهم في غضون يومين من موعد سفرهم لضمان الدقة. وفي الفترة بين 9 و14 نوفمبر، ستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها من كل من المبنى A والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحًا في 14 نوفمبر، ستبدأ الاتحاد في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين A.

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