هذه الخطوة جاءت بعد التوقيع الرسمي على اتفاقية الأعمال المشتركة في يونيو 2025

استناداً إلى جدول الاتحاد للشحن الموسع لفصل الشتاء، توفر الخدمات المتكاملة مع خطوط إس إف الجوية للعملاء مرونة أكبر وخيارات أوسع من حيث الخدمات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوط إس إف الجوية، الشركة الصينية الرائدة في قطاع الشحن الجوي، عن توقيع اتفاقية أعمال مشتركة من أجل تحسين عمليات الشحن وزيادة سعة الشبكة. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الشركتان على إنشاء شبكة مشتركة سلسة، تعزز الروابط بين أبوظبي ومدينتي شينزن وإيتشو، اللتين تعدّان من أهم المراكز اللوجستية في الصين.

ومن خلال دمج خدمات الشحن الجوي لشركتي الاتحاد للشحن الجوي وخطوط إس إف الجوية، ترتفع بموجب اتفاقية الأعمال المشتركة عدد الرحلات الأسبوعية إلى شينزن إلى 9 رحلات. ويتميز مطار شينزن باوآن الدولي باستضافته لأول محطة شحن دولية في الصين تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، مما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتقليل زمن التوقف، وبالتالي توفير تجربة عملاء متسقة وعالية المستوى.

بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة إجمالي الرحلات المشتركة إلى إيتشو، أول مطار مخصص للشحن في آسيا، لتصل إلى 7 رحلات أسبوعياً. ويقع مطار إيتشو هواهو في مقاطعة هوبي، ويوفر وصولاً داخلياً واسعاً مع شبكة متنامية من الروابط الدولية.

تم توقيع الاتفاقية في يونيو من هذا العام من قبل أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، ولي شينج، رئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية. وبموجب إطار محايد للملكية، ستقوم الشركتان بتسويق خدمات الشحن الجوي ودمجها بشكل مشترك، وتوحيد معايير الخدمة، وتقديم تسعير منسق بينهما.

وتوفر الشراكة بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية مرونة أكبر وحلولاً مخصصة تلبي احتياجات العملاء المتنامية، لا سيما في ضوء نمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود والشحنات المستعجلة والخدمات اللوجستية المتخصصة. وهي تركز على شرائح خدمات الشحن الرئيسية، بما فيها خدمتا سيكيورتيك وفارما لايف من الاتحاد للشحن، التي تسهّل نقل الأجهزة الإلكترونية عالية القيمة والمعدات الحساسة والمنتجات الدوائية مضبوطة الحرارة عبر آسيا والشرق الأوسط وخارجهما.

تشمل الأعداد المجمعة لرحلات شينزن وإيتشو الرحلات الإضافية الأسبوعية التي أضافتها الاتحاد للشحن مؤخراً كجزء من جدول الشتاء لعام 2025.



وتعليقاً على ذلك، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران:" تمثّل مدينتا شينزن وإيتشو اثنين من أكثر المراكز اللوجستية حيوية وكفاءة في الصين. ومن خلال اتفاقية الأعمال المشتركة هذه، نربط عملائنا ليس فقط بالمحور الرئيسي للتوزيع في الصين، بل وبشبكة عالمية موسّعة. ومن خلال تعزيز شراكتنا مع خطوط إس إف الجوية، نتطلع إلى تمكين فرص تجارية جديدة وربط المزيد من الشركات والمجتمعات عبر الحدود."

ومن جهته، قال لي شينج، رئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية:" من المتوقع أن تثمر هذه الشراكة الاستراتيجية عن تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة التشغيلية، ودعم نمو الإيرادات، وتعزيز تجربة العملاء. ومن خلال توحيد الخبرات والإمكانات، باتت الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية في موقع أقوى لتقديم حلول شحن جوي رائدة عالمياً، قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية حول العالم".

تتمحور هذه الشراكة حول رسم ملامح روابط عالمية أكثر متانة، ليس فقط لتسهيل حركة البضائع، بل لتمكين الأفراد والشركات الذين يقفون وراء كل شحنة، مما يعزز تبادل الأفكار والفرص. وتأكيداً لذلك، تعمل كل من الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية معاً على وضع معيار جديد للتجارة الدولية، وتعزيز النمو عبر التعاون، وابتكار أساليب أذكى وأكثر فعالية لنقل الشحنات حول العالم.

