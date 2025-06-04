الشراكة تهدف إلى ترسيخ مكانة مطار إيتشو هواهو بصفته أحد المحاور الرئيسية للاتحاد للشحن في الصين

الاتفاقية تعزز قدرات الربط الجوي بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا

الطرفان يعتزمان التعاون من أجل تعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد

ميونخ، ألمانيا - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن التابعة لشركة الاتحاد للطيران، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع مطار إيتشو هواهو على هامش فعاليات معرض أوروبا للشحن الجوي 2025، في إطار التزام الشركة بتوسيع شبكة رحلاتها الجوية ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإطلاق العنان للإمكانات التجارية الكبيرة بين الصين والأسواق العالمية

ووقع الاتفاقية كل من ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران؛ والسيد ليو جين قوه، عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب المدير العام لشركة مجموعة مطارات هوبي ورئيس مجلس إدارة شركة مطار هوبي الدولي اللوجستي؛ والسيد لي وي، نائب المدير العام لشركة مطار هوبي الدولي اللوجستي. وأقيم حفل التوقيع في جناح الاتحاد للشحن ضمن المعرض، ليشكل بدايةً واعدة لتعاون طويل الأمد بين المؤسستين الرائدتين

وبموجب الاتفاقية، تعمل الاتحاد للشحن على تعزيز حضورها الاستراتيجي في مطار إيتشو هواهو، الذي سيوفر لها محطة رئيسية ضمن شبكتها الواسعة في الصين. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي استكمالاً لشبكة عمليات الشركة في شنغهاي وشنغن، ما يضمن لها القدرة على الوصول إلى جميع أنحاء الصين ويوفر مرونة أكبر بالنسبة لعملائها

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران: "يحظى مطار إيتشو هواهو بمكانة مرموقة في جميع أنحاء الصين، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة واحتوائه على بنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية. وتعزز هذه الشراكة رحلات المطار إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما توفر فرصة فريدة لتسريع العمل على تقديم حلول فعالة ومتكاملة في مجال الخدمات اللوجستية. ونثق بجاذبية هذه الحلول وقدرتها على استقطاب العملاء الطموحين"

وتركز الشراكة الجديدة على زيادة عدد الرحلات الجوية، وإطلاق مسارات جديدة، وتقديم حلول مشتركة للتجارة الإلكترونية الدولية، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد والتصنيع عالي القيمة. وينضم مستودع مركز إيتشو إلى شبكة الاتحاد للشحن العالمية ليسمح بإنشاء قناة تجارية سلسة ثنائية الاتجاه، مما يعزز الوصول إلى الأسواق للصادرات الصينية مع تحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بالواردات

وتسيّر الاتحاد للشحن حالياً أربع طائرات شحن جوي من طراز بوينج 777 أسبوعياً إلى مطار إيتشو هواهو، الذي تم افتتاحه في عام 2022، ليكون أول مطار مخصص للشحن الجوي في قارة آسيا. ويضم المطار 135 موقفاً للطائرات، ومدرجين بطول 3,600 متر، وقدرة استيعابية تبلغ 3.3 مليون طن من البضائع سنوياً. كما يستفيد المطار من موقعه المميز ضمن مقاطعة هوبي ليوفر إمكانية وصول لا تضاهى على المستوى المحلي، وقدرات ربط متنامية دولياً

ومن جانبه، قال السيد ليو جين قوه، عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب المدير العام لشركة مجموعة مطارات هوبي ورئيس مجلس إدارة شركة مطار هوبي الدولي اللوجستي: "إن هذه الشراكة خطوة هامة ضمن مسيرة النمو العالمية للمطار، حيث توفر الاتحاد للشحن مسارات جديدة للمصدرين الصينيين من خلال شبكتها الاستراتيجية ومركزها الرئيسي في أبوظبي. ونتطلع إلى إنشاء روابط متينة مع مختلف القارات. كما نسعى إلى استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في أبوظبي، وتحديد المجالات التي توفر مزايا مشتركة على المدى الطويل"

وتنسجم هذه الاتفاقية مع التركيز الاستراتيجي للاتحاد للشحن على إقامة شراكات إقليمية متكاملة، توفر قيمة ملموسة على امتداد منظومة الشحن الجوي، وتعزز المكانة الرائدة للصين بالنسبة للابتكار في مجال الخدمات اللوجستية العالمية

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. ومنذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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