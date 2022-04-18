التعاون يهدف إلى تعزيز خدمات النقل البري في الولايات المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعيين شركتي أكسليريتد وجت إيرويز أوف ذا يو إس كمزودَي خدمات النقل البري لعملائها في المناطق الأمريكية، حيث تستفيد من خبراتهما الكبيرة في خدمات النقل البري اللوجستية لتزويد شركائها بشبكة سلسة من الطرق، مما يعزيز عملياتها في الولايات المتحدة وخارجها.

ويساهم تعاون الاتحاد للشحن مع أكسليريتد وجت إيرويز في توسيع إمكاناتها في الولايات المتحدة ويتيح لعملائها إمكانية الاستفادة من مختلف حلولها اللوجستية، بما في ذلك سعة الشحن المخصصة وخدمة العملاء الشخصية على مدار اليوم، مما يضمن استمرار الاتحاد للشحن في الوفاء بالتزاماتها بتقديم الخدمات في المناطق الأمريكية. وتعتزم الاتحاد للشحن توظيف التكنولوجيا المتطورة لتوفير الشفافية الكاملة للعملاء فيما يتعلق بالشحنات، مثل إتاحة مراقبة الشحنات بواسطة جهاز تحديد الموقع وتزويدهم بمعلومات عن الشحنة في الوقت الحقيقي.

وتسعى الاتحاد للشحن من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توسيع أسطول النقل البري الذي يشمل المقطورات، وأحزمة نقل البضائع، وقاطرات الشحن للمسافات القصيرة، والمقطورات المخصصة للشحنات المرتفعة، والقاطرات المسطّحة، والمقطورات الثابتة المزودة بمعدات للرفع، وشاحنات الشحن، والمركبات المزوّدة بمبرّدات وغيرها من المعدات المخصصة لمنح العملاء مجموعة واسعة من الخدمات وخيارات النقل، مما يوفر لهم قيمة مضافة، وذلك من خلال الاتساق في الخدمة المقدمة والمدة القصيرة التنافسية لنقل الشحنات المستوردة والمصدرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بروك مايلز بيرس، رئيس شركة أكسليريتد: " يسرّنا أن تعيّن الاتحاد للشحن شركتنا مزوداً إقليمياً لخدمات المناولة الأرضية، حيث جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية اليوم كثمرة للتعاون القائم بين الشركتين منذ سنوات عديدة. وتشكل التغطية الإقليمية التي توفرها أكسليريتد واحداً من الأصول التي تعزز التوسع المستمر للاتحاد للشحن في الولايات المتحدة. ونتطلع للعمل مع الاتحاد للشحن والتعاون كفريق واحد لتطوير حلول جديدة ومفيدة لصالح عملائنا في العام الجاري وما بعده".

ومن جانبها، قالت تامي زويكي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في جت إيرويز: "يسعدنا أن يقع اختيار الاتحاد للشحن على شركتنا لتكون شريك خدمات الشحن اللوجستية في الولايات المتحدة، ونتطلع للتعاون مع فريق الاتحاد للشحن في الولايات المتحدة ووكلاء المبيعات العامة لتعزيز بناء أعمال الاتحاد للشحن في هذه السوق. وكلّي ثقةٌ بقدرة هذا التعاون على تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المشتركة. كما نتوجه بجزيل الشكر للاتحاد للشحن على ثقتهم بشركتنا".

ورحب توماس شورمان، رئيس عمليات الشحن والتسليم في الاتحاد للشحن، بالشراكتين الجديدتين في إطار جهود الشركة المستمرة لتوفير قيمة مضافة لعملائها من جميع أنحاء العالم، وقال: "تسعى الاتحاد للشحن دائماً لضمان مكانتها الرائدة كشريك مفضل للعملاء على مستوى العالم، من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، لذا يشكل التعاون مع كبرى شركات خدمات النقل البري في الولايات المتحدة خطوةً إضافيةً نحو تطوير عرض القيمة للاتحاد للشحن لتوسيع عملياتها في هذه المنطقة المهمة. وتعزز الشراكتان شبكة خدمات النقل البري للاتحاد للشحن في الولايات المتحدة، من خلال ربط النقاط المنفصلة بالبوابات الرئيسية للشركة، بما في ذلك المطارات الدولية في شيكاغو ونيويورك وواشنطن، كما تمثل داعماً لالتزام الاتحاد للشحن في توفير أسرع الوسائل وأكثرها كفاءة للعملاء من أجل تسليم شحناتهم إلى الوجهات النهائية".

واختتم شورمان قائلاً: "تختار الاتحاد للشحن بحرص كبير مزودي خدمات النقل البري وتركز على انتقاء الشركاء الذين يتمتعون بأفضل الخبرات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تسليم شحنات العملاء في الوقت المحدد ومواصلة توفير الخدمات الاستثنائية ذاتها لهم. ويسرّ الاتحاد للشحن التعاون مع شركتي أكسليريتد وجت إيرويز، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق الهدف المشترك في تقديم خدمات تفوق توقعات العملاء وتنمية قدرات الاتحاد للشحن في الولايات المتحدة".

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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