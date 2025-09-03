أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام مذكرة تفاهم مع "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية". وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر، بما يدعم القطاعين التجاري والعقاري، ويساهم في زيادة وصول المصدرين إلى التمويل، تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتتضمن مجالات التعاون في ضوء المذكرة، التأمين على الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، والذي يُوفِّر للمصدرين من دولة الإمارات التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، والتأمين ضد مخاطر الائتمان قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، والتأمين ضد مخاطر المشتري الفرد (الخطر الفردي). كما تشمل مجالات التعاون أيضاً مخاطر التوريد، وتمويل الصادرات، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد خطاب الاعتماد، وغيرها من حلول تمويل الشركات.

وفي هذا السياق، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعكس إبرام هذه الاتفاقية مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حرصنا المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتجسيداً لالتزامنا بالإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكتسب هذه الخطوة أهميةً استراتيجية بالنسبة لنا في الاتحاد لائتمان الصادرات، إذ تأتي الاتفاقية في إطار التزامنا بترسيخ الثقة بمنظومة الصادرات المحلية، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي للاستثمار والتجارة العالمية".

وأكدت سعادتها أنَّ انضمام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى منظومة شركاء "الاتحاد لائتمان الصادرات" يمثل إضافةً نوعية لشبكة شركائها، مشيرةً إلى أنَّ الشركة ستواصل التزامها بتوفير منظومةٍ متكاملة من الحلول الائتمانية والتمويلية الكفيلة بتعزيز نمو الشركات المحلية وتسهيل دخول منتجاتها إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أسواق الدول الموقّعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ومن جانبه، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية: "نفخر بشراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات، التي تتمثل رسالتها في تعزيز الحلول ضمن مجالات التجارة والاستثمار وإدارة المخاطر، والتي تعدّ جوهرية للمصدّرين في دولة الإمارات ولمجتمع الأعمال الأوسع نطاقاً. وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية المصرف الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتنويع التجارة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع العقارات".

وأضاف: "تتيح لنا هذه الشراكة توفير حلول مبتكرة في مجال التأمين الائتماني والتمويل، تستهدف حماية الشركات ضد المخاطر التجارية والسياسية، ودعم توسعها العالمي، وتعزيز تنافسيتها. كما تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تواكب احتياجات المستقبل، بما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في مجال التجارة إقليمياً ودولياً".

وتنصّ مذكرة التفاهم على التخطيط لتنظيم وعقد ندوات وورش عمل مشتركة للتوعية بمزايا الحلول المقترحة من قبل الجانبين بشأن حماية الأنشطة التجارية من مخاطر عدم السداد الناجمة عن أسباب تجارية وسياسية، إلى جانب المشاركة المشتركة في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

إلى ذلك، يواصل "المصرف" منذ تأسيسه بموجب المرسوم الاتحادي رقم 50 للعام 1976، ترسيخ حضوره المتميز في المشهد المالي محلياً وإقليمياً، وتعزيز مكانته كشريكٍ مالي مرموق لكافة الخدمات المصرفية. ويتبنى "المصرف" رؤيةً طموحة تتمثل في الريادة المالية عبر توفير حلول وخدمات مصرفية مبتكرة تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني ودعم تنمية مجتمع الأعمال.

-انتهى-

