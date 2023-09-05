الشراكة تمتدّ لثلاث سنوات وتهدف إلى دعم اللاعبين الطموحين وتمكين اللاعبات عبر "الدوري السعودي الإلكتروني للسيدات"

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركة كنتاكي (KFC) عن شراكةٍ رسمية لثلاث سنوات، تركز على تنمية المواهب المحلية ودعمها في ساحات الرياضات الإلكترونية العالمية. كما تم خلال توقيع هذه الشراكة الكشف عن مبادرة رائدة جديدة تهدف إلى تمكين اللاعبات في المملكة العربية السعودية.

وسيقدّم هذا التعاون سلسلة من الأحداث والمبادرات، والمصممة خصيصًا لرعاية المواهب السعودية الجديدة في الرياضات الإلكترونية. وستفتح هذه المبادرات الطريق أمام اللاعبين الطموحين للدخول في برامج التدريب والتطوير الخاصة بالاتحاد؛ مما يساعدهم في رحلتهم نحو الاحتراف.

وكجزء من هذه الشراكة، سيتعاون الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكنتاكي لتعزيز سوق الألعاب المحلي بمحتوى بث مباشر عالِ الجودة، كما سيتم الاستفادة من برنامج الاتحاد «سفراء الرياضات الإلكترونية السعودية». ومن جانبها، ستعمل كنتاكي على تغذية المنصة بمحتوى ألعاب جذاب وممتع، بجانب دعمه بخصومات وعروض ترويجية مميزة من كنتاكي.

وصرح أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلًا: "يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة نحو بناء نظام بيئي قوي للألعاب في المملكة؛ عبر رعاية المواهب الناشئة في الألعاب والرياضات الإلكترونية وتوفير محتوى يجذب الجمهور. وسيعمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و Play KFC على تطوير مشهد الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر هذه الشراكة الديناميكية".

ويعد إطلاق "الدوري السعودي الإلكتروني الأول للسيدات" أبرز معالم هذا التعاون، والذي يهتم بدعم وتمكين اللاعبات في المملكة. وسيحصل الفريق الأفضل على فرصة لدخول برنامج الدعم SEF x KFC وهو ما سيُمكّنهم من تلقي تدريبات مباشرة من فرق الرياضات الإلكترونية والمدربين المحترفين. وتهدف هذه المبادرة الفريدة إلى رفع مستوى اللاعبات والارتقاء بهن إلى قمّة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتزويدهنّ بفعاليات قادمة مخصصة لهن.

ومن جهتها، قالت أوزجي زورالي أوغلو، الرئيس التنفيذي للتسويق في كنتاكي: "في كنتاكي، نؤمن حقًا بالتأثير الكبير للرياضات الإلكترونية على المجتمع. وكان هذا دافعنا الأساسي لتشدين Play KFC كمنصة مثالية لتوحيد المجتمعات ودعم الشغوفين واكتشاف المواهب. ولكن ما يميز Play KFC حقًا هو الدوري السعودي الإلكتروني الأوّل للسيدات، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالشمولية والتمكين، مع دعمنا للاعبات في المملكة. وتمامًا كما هو الحال مع دجاجنا المشهور عالميًا، تَعِد شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتجربة تدوم طويلًا ويتردد صداها مع إرثٍ استثنائي".

وللحصول على المزيد من المعلومات حول موسم الجيمرز: أرض الأبطال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://gamers8.gg/ar

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نبذة عن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال":

موسم الجيمرز هو أكبر تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة لنخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية، وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم والوجهة التنافسيّة الأقوى لأفضل الفرق واللاعبين للوصول إلى المجد والسيّر نحو القمة في أضخم ظاهرة رياضيّة للألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. في قلب المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، تجتمع أقوى الأندية العالميّة من مختلف أنحاء العالم على مدى ثمانية أسابيع انطلاقًا من يوليو وحتى سبتمبر؛ يتنافس فيها الأبطال من أجلِ اعتلاء القمة الأكبر لأضخم تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية حوّل العالم. شاهد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية حول العالم، تتنافس للحصول على أقوى بطولات الرياضات الإلكترونية في أشهر الألعاب التنافسية: Fortnite و Tekken و PUBG MOBILE World Invitational و Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege و Dota 2 و StarCraft II و Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) و Rocket League و PUBG: BATTLEGROUNDS، واستمتع بتجارب وعروض موسيقيّة مقدمة من أروع فنانيّ الموسيقى حوّل العالم، وعش مغامرة تجربة ألعابك المفضلة، لتتعرف على الألغاز الكامنة وراء إنشاء العديد من الألعاب الإلكترونية. موسم الجيمرز: عالمك الخاص ومغامرتك المختارة.

يرتكز الموسم على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"منتدى العالم القادم" الذي يجمع قادة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي التي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الالكترونية الاحترافية، تأتي النسخة الثانية بشكل أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الالكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. كما أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الالكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 45 مليون دولار ، ما يُعادل تقريبًا ثلاث أضعاف إجمالي جوائز الموسم الماضي.

وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا و391 لاعبًا محترفًا من 61 دولة في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الالكترونية الشهيرة عالميًا مثل Rocket League و Dota 2 و Fortnite و PUBG MOBILE و Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات. كما ستتنوّع فعاليات الموسم لتشمل حفلات موسيقية يحييها أبرز الفنانين العرب والعالميين طيلة 8 أسابيع بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية تناسب جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية، وذلك في بوليفارد رياض سيتي. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات وآخر الأخبار حول الموسم، الرجاء متابعة الحسابات والمواقع التالية:

الموقع الإلكتروني: https://gamers8.gg/

تويتر: https://twitter.com/Gamers8_AR

تويتر (منافسات النخبة): https://twitter.com/Gamers8GG_AR

فيسبوك: https://www.facebook.com/Gamers8GG/

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCENNtCRTPTdH_IGXs42LuHQ

إنستغرام: https://www.instagram.com/gamers8_ar/

إنستغرام (منافسات النخبة): https://www.instagram.com/gamers8gg_ar/

تويتش (منافسات النخبة): https://www.twitch.tv/gamers8gg_ar

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الاعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطبت استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: https://saudiesports.sa/ar/

تويتر: https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك: https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UC6h42-fNpHCzm2hFR6_hbdg

إنستغرام: https://www.instagram.com/saudi_esports/

نبذة عن كنتاكي

كنتاكي هي إحدى الشركات التابعة لـ Yum! Brands وهي علامة تجارية عالمية لمطعم الدجاج الذي يحظى بتاريخ غني وعقود من النجاح والابتكار. بدأ كل شيء بطباخٍ واحد وهو الكولونيل هارلاند ساندرز، والذي ابتكر وصفة لذيذة منذ أكثر من 75 عامًا، والتي تشمل مجموعة من الأعشاب والتوابل السرية التي دونها على الجزء الخلفي من باب مطبخه. اليوم، ما زلنا نسير على خطاه في النجاح، مع طهاة حقيقين يخبزون الخبز ويحضرون الدجاج اللذيذ بأيديهم، في أكثر من 22,000 مطعمًا في أكثر من 135 دولة ومنطقة حول العالم. تعمل كنتاكي في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل دول مصر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان والبحرين وعمان وقطر والعراق والمغرب ولبنان وتونس، وتركيا وباكستان مع أكثر من 999 فرعًا مالكًا للامتياز.