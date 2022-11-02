أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، اتفاقية طلب شراء مع شركة الغربية للأنابيب التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتوريد 87 كيلومتراً من الأنابيب المصنعة عن طريق اللحام الطولي بقطر 34 بوصة لمشروع خط الغاز الرئيسي الجديد في حقل "زاكوم السفلي" وذلك ضمن المرحلة الأولى طويلة الأمد لتطوير الحقل (LZ LTDP-1).

وقّع الاتفاقية المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والسيد ميتسورو أنيزاكي، الرئيس التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب، بحضور كل من سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للأنابيب والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية وذلك على هامش فعاليات أديبك 2022، التجمع الأضخم والأبرز لقطاع الطاقة العالمي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن ترسية عقد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع خط الغاز الرئيسي الجديد في حقل "زاكوم السفلي" قبالة سواحل أبوظبي لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. ويهدف المشروع الذي سيكتمل في 2025، إلى إنشاء خط أنابيب بحري جديد يمتد من مجمع "زاكوم الغربي" الضخم لمسافة 85 كيلومتراً إلى جزيرة "داس". كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء تجهيزات لبناء وتركيب واختبار منصة جديدة في المجمع الضخم بالإضافة إلى إنشاء منصة جديدة لاستقبال الغاز في جزيرة "داس".

وتنسجم المذكرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهود حملة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تطوير مزايا للمنتجات والخدمات الوطنية وتوفير ميزات وفرص مجدية بالنسبة للشركاء والموردين في الدولة، كما تعزز من سلاسل التوريد المحلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "لا شك أن قدراتنا وخبراتنا وكفاءة قوانا العاملة الاستثنائية أتاحت لنا مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية وتوسيع محفظة مشاريعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نسعى باستمرار إلى تعزيز مكانتنا الريادية باعتبارنا الخيار المفضل على الصعيد الوطني وذلك من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية والاستفادة من قدراتنا لتلبية احتياجات عملائنا".

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "لن ندخر في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أي جهد في سبيل دعم مساعي أدنوك في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء بالغة التعقيد بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية. وتؤكد الاتفاقية الجديدة مدى التزامنا بالعمل عن كثب مع منظومة التصنيع الوطنية ودعم مبادرة ’اصنع في الإمارات‘".

وبدوره، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للأنابيب: "نحن فخورون بالتعاون مع كل من أدنوك وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في هذا المشروع المعقّد. يمثل الفوز بهذا العقد علامة فارقة أخرى في مسيرة شركة الغربية للأنابيب باعتبارها المصنّع الأول في المنطقة للأنابيب المصنعة عن طريق اللحام الطولي ذات القطر الواسع كما يُعدّ شهادة على الكفاءة التي يتمتع بها المشهد التصنيعي في الدولة ودعمه لمبادرة ’اصنع في الإمارات‘ بما ينسجم مع أهداف ’مشروع 300 مليار‘ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".

وأخيراً، قال السيد ميتسورو أنيزاكي، الرئيس التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب: "يجسد إرساء هذا المشروع الرائد على شركات وطنية قدرة المصنعين في دولة الإمارات على توفير الأنابيب المصنعة حسب معايير معهد البترول الأمريكي وفقاً للمواصفات الفنية الأكثر تطلباً مع الامتثال لأرقى المعايير العالية التي تتطلع لها شركة أدنوك. كما ونتطلع إلى زيادة حصتنا عبر سلسلة التوريد المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى المستقبلية".

هذا وتعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية توفر منذ نحو 5 عقود حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

#بياناتشركات

- انتهى -