الإمارات العربية المتحدة : رحبت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بانضمام شركة الإمارات للطاقة النووية إلى برنامج "التحدي" الذي يهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "التحدي" برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوفمبر 2023، ويضم الشركات الصناعية الرائدة في الدولة التي يهيمن عليها الرجال من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين. وتتعاون الشركات من خلال البرنامج على تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الشمولية في التوظيف وتمكين الكفاءات النسائية وترسيخ ثقافة عمل داعمة للتنوع. وتشمل أحدث هذه المبادرات تطوير مجموعة أدوات للتنوع بين الجنسين والتي تهدف إلى تحديد السياسات والسلوكيات الشاملة ودعم تطبيقها عبر مختلف مراحل العمل في الصناعات الثقيلة.

وتشكل النساء نحو 20% من موظفي شركة الإمارات للطاقة النووية، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث يشغلن مناصب قيادية في مجالات الهندسة والعمليات والسلامة النووية والإدارة. كما أسست الشركة فرع براكة لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" عام 2014، وتتولى حالياً رئاسة فرع الشرق الأوسط التابع لهذه المنظمة الدولية.

ويضم فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 714 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 330 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نؤمن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن التنوع بين الجنسين في فرق العمل يعزز الإبداع والابتكار ويعد ركيزة أساسية لنجاح القطاع الصناعي في الدولة. ويسرنا انضمام شركة الإمارات للطاقة النووية لبرنامج "التحدي" الذي يجمع تحت مظلته كبرى الشركات الصناعية الوطنية للتعاون في تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين وتعزيز فرص المرأة في الصناعة".

من جانبه، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: "تعد المرأة شريكاً رئيسياً في الإنجازات التي حققناها في محطة براكة، حيث تسهم في دعم استدامة الطاقة وتطوير قطاع الطاقة النووية وإلهام قادة المستقبل. ونهدف من خلال انضمامنا إلى برنامج "التحدي" إلى مشاركة تجاربنا والتعاون مع قادة القطاع الصناعي لتعزيز حضور المرأة في الصناعات المتقدمة بالدولة".

ومع انضمام شركة الإمارات للطاقة النووية، يشمل برنامج التحدي الآن تسع شركات صناعية وطنية رائدة في الدولة. وتقوم مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة بتوفير الاستشارات الاستراتيجية بصفتها شريك المعرفة للبرنامج.

-انتهى-

#بياناتشركات