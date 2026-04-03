دبي : سلّطت شركة "الإمارات جولد"، إحدى أبرز مصافي المعادن الثمينة في الدولة، الضوء على تنامي إقبال الأفراد والمؤسسات على الذهب كملاذ آمن، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدةً أهمية الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأمد في تعزيز قرارات الاستثمار داخل دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال تكرير المعادن الثمينة، أنها واكبت مسيرة تطور دولة الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجالات التجارة والتمويل والابتكار، مشيرةً إلى أن التحولات في الأسواق وسلوكيات المستثمرين أسهمت في زيادة التركيز على الأصول التي تتمتع بالاستقرار والمصداقية والقيمة المستدامة.

ويأتي هذا التوجه في سياق النهج العام للدولة، الذي يقوم على أسس من المرونة والتكامل، حيث لم تعد الثقة مجرد قيمة اجتماعية، بل أصبحت عنصرًا اقتصاديًا مؤثرًا في قرارات الأفراد والمؤسسات المتعلقة بالحفاظ على الثروات وتنميتها.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة بين الارتفاع والتصحيح، ما عزّز أهمية تبني استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد بدلًا من التفاعل مع التقلبات قصيرة المدى. وفي هذا الإطار، يتجه المستهلكون في دولة الإمارات نحو التعامل مع الذهب برؤية أكثر وعيًا، باعتباره أداة فعّالة لحفظ القيمة ضمن محافظ استثمارية متنوعة، إلى جانب كونه أصلًا ذا بُعد ثقافي.

وفي خطوة تعكس هذا التحول، أشارت "الإمارات جولد" إلى توسعها في قطاع التجزئة من خلال متجرها في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث توفر سبائك وعملات ذهبية وفضية معتمدة مباشرة للمستهلكين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والنقاء والتوثيق.

وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: "تعكس قوة دولة الإمارات قيم الوحدة والمرونة والرؤية المشتركة، وهي ذاتها القيم التي تؤثر في نظرة الأفراد والمؤسسات تجاه الثقة والقيمة طويلة الأمد. ومع تزايد وتيرة التغيرات، يتجه المستثمرون نحو الأصول التي أثبتت موثوقيتها واستقرارها، وهو ما نلمسه من خلال ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة المعتمدة كوسيلة للحفاظ على القيمة عبر الأجيال".

وأضاف شاه: "لا يقتصر دورنا على عمليات التكرير أو السك، بل يمتد إلى تعزيز ثقة العملاء وتوسيع إمكانية الوصول إلى منتجاتنا، مع الحفاظ على المعايير التي رسّخت مكانة الذهب كأصل استثماري موثوق. ومع استمرار دولة الإمارات في تحقيق نموها القائم على المرونة والرؤية المستقبلية، نواصل التزامنا بتقديم حلول قائمة على النزاهة والقيمة المستدامة".

وأكدت الشركة أنها مستمرة في تطوير أعمالها بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع المعادن الثمينة، من خلال الجمع بين الخبرة المتراكمة والابتكار، لتلبية احتياجات جيل جديد من المستثمرين، مع الحفاظ على المبادئ التي شكّلت أساس نجاحها.

ودعت "الإمارات جولد" العملاء إلى زيارة متجرها في شارع السرايات بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، للاطلاع على منتجاتها المعتمدة من الذهب والفضة، والاستثمار في أصول تتمتع بقيمة مستدامة.

-انتهى-

نبذة عن الإمارات جولد

تعد الإمارات جولد واحدة من أبرز مصافي الذهب والفضة في المنطقة، حيث توفر مجموعة واسعة من السبائك والعملات والمشغولات المعتمدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتمتع الشركة بمكانة موثوقة في أسواق الإمارات والمنطقة، وتلتزم بمعايير نقاء دقيقة، مع توفير وصول مباشر للمتعاملين إلى منتجات معادن ثمينة ذات جودة استثمارية. للمزيد من المعلومات: www.emiratesgold.ae أو عبر البريد الإلكتروني: eg.sales@emiratesgold.ae

#بياناتشركات