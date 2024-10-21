أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية"، إحدى شركات مجموعة الفهيم، الرائدة في تقديم حلول التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاقها الناجح للحافلات الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والهيدروجين، وذلك في إطار مشاركتها في برنامج الحافلات الخضراء الذي أطلقه مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" لتشغيل أسطول من الحافلات الخضراء العامة بين المدن وداخلها لخدمة الجمهور.

وتعد مبادرة الأسطول الأخضر، التي يقودها "أبوظبي للتنقل"، جزءاً من برنامج الحافلات الخضراء في الإمارة، وتمثل هذه المرحلة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة للإمارة.

ويأتي التعاون بين "أبوظبي للتنقل" وشركة "الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية" بعد تشغيل تسع حافلات كهربائية بين المدن من شركة MCV المصرية لتصنيع الحافلات الكهربائية خلال مؤتمر COP28، حيث ساهمت هذه الحافلات في تسهيل نقل الزوار والوفود من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مدينة إكسبو في دبي.

وقد زودت شركة "الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية" 15 حافلة، بما في ذلك الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والهيدروجين. وسيكون هذا الأسطول الأول من نوعه في المنطقة الذي يعمل بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية معاً، مما يُعد نقلة نوعية لأنظمة النقل العام المستقبلية في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال أحمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: "نحن فخورون بالمساهمة في قيادة تحوّل أبوظبي نحو النقل العام المستدام من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وتقنيات متقدمة، وخدمات شاملة". وأضاف "إن التزامنا بالاستدامة يتماشى مع رؤية الإمارة لمستقبل أكثر استدامة، ونحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تُعزّز جودة النقل العام مع تقليل التأثير البيئي."

ومن جانبه قال هاني توفيق، رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية: "إن إطلاق برنامج الحافلات الخضراء من 'أبوظبي للتنقل' هو إنجازٌ كبير، حيث تأتي مشاركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية في هذا البرنامج لتؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة للمركبات التجارية الكهربائية. كما أنها تتماشى مع هدف أبوظبي الرامي إلى تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030."

وبصفتها الموزع الرسمي لشركة MCV في الإمارات، تتولى شركة "الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية" مهمة قيادية في توفير مركبات تضمن حلول نقل موثوقة وصديقة للبيئة في أبوظبي وكافة أنحاء الإمارات.

بالإضافة إلى المركبات الكهربائية، وبصفتها موزعاً لشركة "ويزدوم موتورز" الصينية الرائدة في مجال حافلات الهيدروجين، ساهمت شركة "الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية" أيضاً بأسطول الحافلات الهيدروجينية المتقدمة، مما يوفر بديلاً مستداماً آخر للوقود التقليدي.

يأتي إدخال هذه الحافلات في مرحلة مهمة تخطو فيها أبوظبي ودولة الإمارات خطوات كبيرة في مواجهة التغير المناخي وتقليل بصمتها الكربونية، سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويُعدُّ دمج الحافلات الكهربائية والهيدروجينية في نظام النقل العام دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، حيث من المتوقع أن يكون لإطلاق خدمة الحافلات الخضراء تأثير بالغ الأهمية على النقل العام في أبوظبي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اخضراراً ونظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الجديد قد بدأ عمليات التشغيل مع إطلاق خدمة الحافلات الخضراء.

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