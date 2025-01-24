● عبد الناصر بن كلبان: إنجاز يعزز من مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير وتبني التقنيات الصناعية

● أول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم يتم تصنيفها ضمن القائمة

● 365 مليون درهم وفوارات في التكاليف حققتها الشركة من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

● نجحت الشركة في رفع كفاءة 3,000 فرد من أفراد فريق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وأسس العمل المرن

● نجاح في الحد من فترات توقف العمل بنسبة 50% والحد من أوقات العمل غير المنتج بنسبة 18% وتعزيز كفاءة المعدات بنسبة 12% في موقع الطويلة

دافوس، حصلت "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، على اعتماد المنتدى الاقتصادي العالمي، بتصنيفها ضمن قائمة شبكة المنارات الصناعية، والتي تضم المنشآت التي حققت نقلة نوعية في القطاعات الصناعية اعتماداَ تثبت على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ونجحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" في الحصول على هذا التصنيف كمنارة للثورة الصناعية الرابعة، نتيجة لإنجازاتها في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء من خلال التحول المدعوم بالتكنولوجيا، حيث يعزز هذا التصنيف ريادة الشركة باعتبارها أول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم يتم تصنيفها ضمن القائمة.

واستطاعت الشركة تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي ضمن عدة محاور، وفي مقدمتها تمكين ورفع مهارات القوى العاملة في المجالات الرقمية، حيث تم تدريب أكثر من 3,000 فرد من الشركة على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأسس العمل المرن، كما نجحت عمليات دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية للشركة، حيث حققت الشركة وفوارات في التكاليف تتجاوز 365 مليون درهم من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحسين الجودة والسلامة والاستدامة.

وشملت إنجازات الشركة باعتمادها على التقنيات الصناعية التي تم تطويرها محلياً على مدار ثلاث سنوات، نجاحها في الحد من فترات توقف العمل بنسبة 50% والحد من أوقات العمل غير المنتج بنسبة 18% وتعزيز كفاءة المعدات بنسبة 12% في موقعها بالطويلة، فيما تساهم منصة التصنيع الرقمية الجديدة للشركة في خفض تكلفة إجراء تحليلات الصور والفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة تتجاوز 80%، مع زيادة سرعة تنفيذها بما يصل إلى 13 مرة مقارنة بالحلول التي اعتمدتها الشركة سابقاً.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن هذا الإنجاز يعزز من مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير وتبني التقنيات الصناعية، مشيراً إلى أن الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية يزيد من فرص تبادل الخبرات والمعارف لمواصلة رفع المقومات التنافسية في مجال الثروة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة والابتكار.

وأضاف إن الشركة أطلقت خطة التحول الرقمي في عام 2021، وهذا التصنيف من المنتدى الاقتصادي العالمي يجسد التقدم الكبير الذي حققته الشركة في اعتمادها على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين كفاءة الأداء، والارتقاء بتجربة العملاء والموظفين، مؤكدا أن الشركة تواصل تعزيز قدراتها وتنافسيتها عبر تطوير وتنبي أحدث الابتكارات والتقنيات وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة في الانتاج.

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