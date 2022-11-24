الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن شراء شهادات الطاقة النظيفة مقابل 1,1 مليون ميجاوات/ساعة من الكهرباء التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، لدعم إنتاج ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية.

تتبع هذه الشهادات استخدام الطاقة الشمسية المُنتَجة عن طريق محطة نور أبوظبي، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة في العالم. وتقع المحطة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتتضمن 3,2 مليون لوحة شمسية تولد حوالي 1 جيجاوات من الكهرباء.

تمثل هذه الصفقة أكبر عملية شراء لشهادات الطاقة النظيفة التي تتبع استخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي حتى الآن، وستُصدّق هذه الشهادات على إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لحوالي 80,000 طن من ألمنيوم سيليستيال. والجدير بالذكر أن حجم إنتاج الشركة من ألمنيوم سيليستيال كل عام يعتمد على واردات الطاقة الشمسية من شبكة الكهرباء.

يذكر أن حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية ناجمة عن توليد الكهرباء فقط. واستخدام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للطاقة الشمسية يقلل من هذه الانبعاثات بشكل كبير بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "توفر هذه الاتفاقية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصدراً جديداً للطاقة الشمسية المعتمَدة لإنتاج ألمنيوم سيليستيال. وأود أن أتوجه بالشكر إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات على شراكتهم معنا وريادتهم في تطوير عمليات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي. يعد ألمنيوم سيليستيال وغيره من المعادن منخفضة الكربون أساس بناء مستقبل مستدام، لشركتنا ولعالمنا، وقد كان طرحه في العام الماضي نقطة تحول في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقطاع الألمنيوم بالكامل".

من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تنفيذ خطة طموحة للتحول في إنتاج الطاقة، وتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية بشكل استثنائي من أجل دعم شركائنا الحاليين والمستقبليين. ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم لدعم إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأداء دور رئيسي في تحقيق أجندة الاقتصاد والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تربط شهادات الطاقة النظيفة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بالعرض، ويسرنا أن تصبح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد عملاء هذه الطاقة الموّلدة من مشاريعنا الرائدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية".

يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي وتتطابق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة I-RECs وأفضل الممارسات. وتعتبر شركة مياه وكهرباء الإمارات أحد الأطراف الرئيسية التي تمكن من تنفيذ برنامج شهادات الطاقة النظيفة وتدير مزادات لبيع شهادات الطاقة الشمسية والنووية المولدة في أبوظبي. وتمثل شهادات الطاقة النظيفة الطريقة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي حققتها الشركات باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتتبادل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً كميات محدودة من الطاقة مع الشبكة لتحسين كفاءة توليد الطاقة لديها. وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام 2022، عن إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة، بحيث تتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة. وستؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات توليد الطاقة النظيفة لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات مع تمكين الإمارات العالمية للألمنيوم من دفع إنتاج ألمنيوم سيليستيال المصنّع بالطاقة الشمسية بشكل كبير.

وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وأنتجت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقرب 39 ألف طن من ألمنيوم سيليستيال خلال العام الماضي. ومن ضمن عملاء ألمنيوم سيليستيال مجموعة BMW وشركة هاميرير ألمنيوم إنداستريز، المورد الرئيسي لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز.

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جهات الاتصال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

سيمون بورك .aek@egasbuer

0563111536

نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وأكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2021، أنتجت "الإمارات العالمية للألمنيوم" 2.54 مليون طن من الألمنيوم المسبوك، مما يجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2021، بلغت المنتجات ذات القيمة المضافة 84% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 60,950 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 7000 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وتشكل شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".

كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 40% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ewww.ega.a

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عمليات التخطيط وتوقع الطلب وشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتؤدي الشركة دورها بصفتها المورد الوحيد للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات الإنتاج المستقل، مما يضمن تحقيق التوازن على المدى القصير والطويل بين العرض والطلب لشركات التوزيع. وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع .ewec.aewww:

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جوناثان كيرني

مدير الاتصال communications@ewec.ae