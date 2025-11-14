السركال: "المتعامل هو جوهر كل مبادرة ومحور كل تطوير و النجاح الحقيقي يتحقق بتكامل الجهود وتبادل الخبرات"

الإمارات العربية المتحدة – دبي، أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة من الخدمات المطوّرة ضمن ملتقى "رحلة صحية بلا بيروقراطية" الذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الملتقى في إطار التزام المؤسسة بتجسيد توجهات حكومة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، ضمن منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة وابتكاراً.

وأكّد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال أن الملتقى يأتي ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وترسيخ نهج حكومي أكثر فاعلية ومرونة، من خلال تجاوز التحديات التقليدية وتكريس منظومة عمل مؤسسية تضع المتعامل شريكاً رئيسياً في تصميم الخدمات وتحسينها.

وأوضح سعادته أن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً فكرياً شاملاً نحو حكومة أكثر استباقية وإنسانية، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في الانتقال بممارسات التصفير إلى مستوى جديد من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق تكامل الأنظمة الرقمية، وتسريع الخدمات الصحية عبر حزم مترابطة تغطي مختلف مراحل الحياة. وأكد أن المتعامل هو جوهر كل مبادرة ومحور كل تطوير، وأن النجاح الحقيقي يتحقق بتكامل الجهود وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن رحلة صحية أكثر سلاسة وجودة وإنسانية، تعكس التزام المؤسسة المستمر بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وشملت الحزمة المطوّرة عدداً من الخدمات الحيوية التي غطّت مراحل رحلة المتعامل الصحية من الحجز إلى التشخيص والعلاج، منها التسجيل السريع الذي يتيح للمتعامل إتمام إجراءات التسجيل بخطوة واحدة خلال أقل من خمس دقائق عبر الهوية الرقمية (UAE Pass)، وتقليص عدد الزيارات في خدمة التشخيص الاستباقي لهشاشة العظام وسرطان الثدي من خمس زيارات إلى زيارة واحدة فقط، والملف الصحي الرقمي الذي يربط بيانات المتعاملين مع الكوادر الطبية ويمكن من الوصول الموحد للخدمات.

كما تضمنت الحزمة إلغاء البطاقة الصحية بعد الاستغناء عن أكثر من 100 ألف معاملة ورقية سنوياً، والعيادة الافتراضية التي سجلت أكثر من 200 ألف زيارة سنوياً، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات شملت التوصيل الاستباقي للأدوية، والذي تجاوزت نتائجه حتى الآن 100 ألف عملية توصيل، ومبادرة "نرعاك في بيتك" التي وفرت خدمات صحية منزلية لأكثر من 10 آلاف مستفيد سنوياً.

وتضمّن الملتقى عدداً من الفقرات التي عكست روح التحول المؤسسي في المؤسسة، حيث شهد عرض فيديو بعنوان "نبض الحياة"، جسّد مسارات الحياة المختلفة ومدى ارتباط خدمات المؤسسة برحلة الإنسان منذ الولادة وحتى المراحل المتقدمة من العمر، كما تم خلال الملتقى استعراض أبرز الإحصاءات الخاصة بعمليات تصفير البيروقراطية وما تحقق من تقليص في الخطوات الإدارية وتحسين في زمن إنجاز الخدمات.

كما شمل الملتقى جلسة حوارية بعنوان "تجربة المتعامل في قلب التحول الرقمي"، أدارها سيف الحساني، رئيس قسم تطوير الخدمات وتجربة المستخدم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمشاركة سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، وسعادة الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه هيلث، والنقيب ماجد بن ساعد الكعبي، مدير مكتب مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بشرطة دبي، إلى جانب مشاركة المتعامل، السيد سالم علي الغافري، حيث تناولت الجلسة آفاق تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

واختُتم الملتقى بتكريم مجموعة من الشركاء والمتعاملين والموظفين الذين أسهموا في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، تقديراً لدورهم في تجسيد مبادئ تصفير البيروقراطية وتحقيق التحول الإيجابي في تجربة المتعامل.

ويأتي تطوير هذه الحزم ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، بعدما كانت المؤسسة من الجهات الفائزة في المرحلة الأولى بفضل مبادراتها الرائدة في إعادة هندسة العمليات وتحسين تجربة المتعامل. وتجسد هذه الخطوة التزام المؤسسة بمواصلة مسيرة التميز في العمل الحكومي، وترسيخ نموذج وطني مبتكر في تقديم الخدمات الصحية، بما ينسجم مع رؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تحقيق السعادة للمجتمع والارتقاء بجودة الحياة عبر تسخير العلوم والتقنيات المستقبلية، وتقديم خدمات استباقية بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال.

