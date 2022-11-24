تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بمبلغ 2,62 درهم إماراتي /2,68 ريال سعودي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه

· بلغ إجمالي حجم الطرح 1,80 مليار دولار (ما يعادل 6,62 مليار درهم إماراتي أو 6,77 مليار ريال سعودي)، وستبلغ القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم عند الإدراج 6,01 مليار دولار (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي)

· نتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليار دولار تقريباً) ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي/ 394مليار ريال سعودي( إجمالاً من شريحة المؤسسات المؤهلة والمستثمرين الأفراد، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب للطرح بنحو 58 مرة

أبوظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وقد حُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب ("سعر الطرح النهائي") بمبلغ 2,62درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و 2,68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية، مما يعني أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم ستبلغ 6,01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي). وكان النطاق السعري للطرح العام الأولي، الذي تم تحديده والإعلان عنه في 14 نوفمبر 2022، يتراوح بين 2,50 درهم إماراتي/ 2,55 ريال سعودي إلى 2,62 درهم إماراتي/ 2,68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن السعر النهائي للطرح تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وبناءً على سعر الطرح النهائي، سيكون إجمالي حجم الطرح 1,80 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 6,62 مليار درهم إماراتي أو 6,77 مليار ريال سعودي.

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بحوالي 386 مليار درهم إمارتي/ 394 مليار ريال سعودي إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة") والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية")، مما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة.

نتيجة العطلة الرسمية الأخيرة غير المتوقعة في المملكة العربية السعودية، والتي جرى الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر 2022، تتوقع الشركة أن توفر المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح العام، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو حوالي 28 نوفمبر 2022 .

الجدير بالذكر أن شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة ("المساهم البائع") كانت قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح") للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المصغر الخاص بعملية الطرح العام الأولي لأمريكانا للمطاعم: www.americanarestaurants.com/ipo/.

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