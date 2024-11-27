الرياض، المملكة العربية السعودية: من المقرر أن تعقد "الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)" منتدى حصري على مدار يوم واحد في الـ 1 من ديسمبر 2024، وذلك في فندق فيرمونت بمدينة الرياض؛ حيث يجمع هذا الحدث البارز أصحاب المصلحة الرئيسيين، وقادة الصناعة، والمسؤولين الحكوميين، والمدراء التنفيذيين في قطاع المياه؛ للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى، وتبادل أفضل الممارسات، فضلاً عن استكشاف الفرص التعاونية التي تهدف إلى ضمان استدامة وأمن موارد المياه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تصميم جدول أعمال المنتدى بدقة من أجل تعزيز الحوار الهادف وتيسير الشراكات الاستراتيجية، مع خلق مساحة مركَّزة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية لمناقشة آخر التطورات والتحديات والابتكارات في مجال إدارة المياه؛ حيث يُبرز هذا الحدث الحصري التزام "الشركة السعودية لشراكات المياه" بتأمين مستقبل المياه في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي.

من المقرر أن يطَّلع الحضور على مدار اليوم على مجموعة من أبرز الموضوعات الحاسمة، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة لمشاريع المياه، والابتكار بقطاع المياه، بالإضافة إلى ورش عمل حول التعاون الحكومي وتحسين إدارة العطاءات واستراتيجيات التمويل؛ حيث صُممت هذه الجلسات بهدف تزويد الحضور برؤى عملية وعلاقات استراتيجية من شأنها دفع عجلة النجاح والقدرة على التكيف والمرونة بمشاريع المياه في المستقبل.

وفي هذا الشأن، أكد معالي المهندس/ عبدالله العبدالكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، على أهمية المنتدى القادم، قائــلاً: "يمثل هذا التجمع لحظة حاسمة لتأكيد دور القطاع الخاص في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نهدف من خلاله إلى توحيد قادة الصناعة وأصحاب المصلحة إلى دور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات مشاريع المياه والبنى التحتية عبر تمكين الابتكار، لضمان الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المحور الاساسي في التنمية".

وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ/مهند باسودان أن قطاع المياه من أوائل القطاعات التـي عملت على مشاريع الشراكة منذ أكثر من 20 عامًا، مما جعل تجربته على مستوى عالٍ من النضج، والذي بدوره يعزز الترابط الوثيق والمستمر بين منظومتي المياه والتخصيص. وقد بلغت مشاريع منظومة المياه 18 مشروعاً مغلقاً بإجمالي استثمارات تقدر بـ 66 مليار ريال، كما أن لدى القطاع محفظة متكاملة تضم مشاريع في معالجة وتحلية المياه إضافة إلى الخزن الإستراتيجي والنقل.

ومن جانبه، صرَّح المهندس/ خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشرَاكات المياه، قائـلاً: "يتمثل هدفنا في إنشاء منصة يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات وتشكيل الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، حيث نسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز كفاءة واستدامة مشاريع المياه، بما يتماشى مع التزامنا بتأمين مستقبل المياه في المملكة العربية السعودية".

هذا ومن المقرر أن يُختتم اليوم بحفل لتوزيع جوائز "الشركة السعودية لشراكات المياه" المرموقة، والذي سيفتتحه رسميًا معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث يهدف حفل توزيع الجوائز إلى الاحتفاء بالمساهمات البارزة والإنجازات المتميزة في قطاع المياه، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتميز التشغيلي والشراكات الاستراتيجية في القطاع.

يتم تقديم الجوائز عبر مجموعة من الفئات المتنوعة؛ بما في ذلك جوائز التميز التشغيلي في القطاعيْن العام والخاص، وجائزة التميز في الموثوقية، وجائزة التميز في المحتوى المحلي، وجائزة التميز في تنفيذ المشاريع، وجائزة التميز في الإغلاق المالي، حيث ستوفر كذلك هذه الأمسية التكريمية فرصة مثالية للحضور من أجل التواصل والاحتفال بالتقدم المحرز في مجال إدارة المياه واستدامتها.

من المُتوقع أن يُسهم "منتدى وحفل جائزة الشركة السعودية لشَراكات المياه" في إحداث تأثير تحويلي في قطاع المياه، حيث يوفر الحدث منصة لا تقدر بثمن للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية اللازمة لضمان مستقبل آمن للمياه في المنطقة.