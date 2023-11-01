أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن إدراج أسهم شركة سال في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب اكتمال الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وسيتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز 4263.

وقد طرحت الشركة 24,000,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون")، حيث تم تخصيص 90٪ من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات و10٪ للمستثمرين الأفراد. وقد تم تحديد السعر النهائي ("السعر النهائي للطرح") لأسهم الطرح ("الطرح") بواقع 106 ريال سعودي للسهم الواحد في شهر اكتوبر 2023؛ مما يعني أن حجم الطرح يعادل حوالي 2,544 مليون ريال سعودي (678.4 مليون دولار أمريكي) وستبلغ القيمة السوقية للشركة 8,480 مليون ريال سعودي (2,261 مليون دولار أمريكي1) عند الإدراج. وقد بلغت قيمة دفتر طلبات 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار أمريكي) اثناء عملية بناء سجل الأوامر لتغطي الاكتتاب على الأسهم المطروحة بحوالي 72 مرة.

وبهذه المناسبة، قال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية: "اليوم نحتفل بمحطة مهمة من مسيرة سال التحولية ، حيث يعد القطاع اللوجستي محركا رئيسيا لتحول اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد أكثر تنوعا متصل بالأسواق العالمية من خلال ربط المملكة بشبكات التجارة العالمية.

إن الإقبال الكبير على أسهم الشركة من قبل كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد هو شهادة على ثقتهم في نموذج الأعمال الفريد لشركة سال واستراتيجية النمو والأداء المالي القوي وفريق القيادة المكون من خبراء استثنائيون. وبينما نرحب بالمساهمين الجدد على طول رحلة سال، أود أن أعرب عن امتناني لمساهمينا الحاليين على التزامهم الثابت، وبالطبع لفريق عمل سال بأكمله لإنشاء ودعم منظمة تحقق تأثيرا ملموسا على صعيد يومي."

وقد عينت سال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. كما عينت البنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني بصفة الجهات المستلمة.

لمزيد من المعلومات بما في ذلك نشرة الإصدار، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو موقع سال (www.sal.sa).

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